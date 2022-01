El gol con la mano de Mauro Icardi en la victoria del PSG que el árbitro no le dejó pasar

Mauro Icardi fue titular y le anularon un gol sobre el final del encuentro que PSG goleó por 4 a 0 al Reims con el que confirmó su liderazgo en la Ligue 1 de Francia. El argentino ex delantero del Inter de Milán compartió elenco inicial junto a sus compatriotas Leandro Paredes y Ángel Di María, mientras que Lionel Messi, tras la ausencia de un mes que le demandó su recuperación del COVID-19, ingresó faltando media hora.

El italiano Marco Verratti puso en ventaja al París Saint-Germain a los 44′, Sergio Ramos, que anotó el primero personal desde que arribó al club, aumentó a los 18′ del complemento rematando a la red una pelota muerta en el interior del área pequeña tras un saque de esquina lanzado por Ángel Di María.

La goleada se completó con un gol en contra del belga Wout Faes (22′ST) y otro del portugués Danilo Pereira (31′ST). De esta manera, PSG sumó su segunda victoria en 2022 y mantiene la cómoda ventaja de 11 puntos sobre el segundo clasificado, el Niza. Olympique de Marsella completa el podio a 13 unidades de la cima, pero con un encuentro pendiente.

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Stade de Reims - Parc des Princes, Paris, France - January 23, 2022 Paris St Germain's Mauro Icardi remonstrates with referee Eric Wattellier REUTERS/Gonzalo Fuentes

Sobre el final del partido, Mauro Icardi convirtió un gol, pero el árbitro no se lo convalidó por mano. El delantero argentino no pudo anotarse en el abultado tanteador, ya que tras su buen cabezazo la pelota impactó en su brazo derecho y desvió la trayectoria. No hizo falta que el juez consultara con la tecnología VAR y lo anuló al instante.

La otra gran novedad pasó por la vuelta de Lionel Messi al PSG tras un mes de ausencia y con el duelo de octavos de final de Champions League ante el Real Madrid como gran objetivo. La Pulga se recuperó del COVID-19 que sufrió durante sus vacaciones navideñas en Rosario y desempeñó una buena media hora, donde además brindó una asistencia. El capitán argentino no fue citado a su selección de cara a las Eliminatorias Sudamericanas que disputará ante Chile y Colombia las próximas semanas.

Por su parte, Kylian Mbappé, que durante toda la semana había arrastrado molestias en un aductor, fue titular y jugó 77 minutos, aunque esta vez no marcó.

