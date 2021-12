Las perlitas del partido de fin de año de ESPN: la patada descalificadora de Ruggeri y su tensa pelea con el árbitro, y la gran asistencia de Morena Beltrán

La curiosa definición del partido, con la primera edición del show llevando en andas a un rival: Benedetto, que falló su penal

Las dos ediciones del programa ESPN F90, la del turno mediodía y la del turno tarde, se enfrentaron en un vibrante encuentro disputado en el complejo de la Selección en Ezeiza. Los equipos, compuestos por sus panelistas (algunos de ellos ex jugadores, como Oscar Ruggeri, Diego Latorre, el Ogro Fabbiani o Damián Manusovich) fueron reforzados por otros futbolistas de renombre, como Pipo Gorosito, el Pupi Zanetti, Andrés D’Alessandro, el Mono Navarro Montoya y Gastón Sessa. El triunfo fue para el show del primer turno en la definición por penales, luego de un empate 13-13.

El duelo dejó varias perlitas, por ejemplo, que fue el “partido despedida” de Roberto Leto, quien falló su remate desde los 12 pasos (lo atacó el Gato Sessa con facilidad). O el gran gol de taco de Fabbiani. Y el derechazo furibundo y cruzado de Federico Bulos que fue elegida como la acción del cotejo.

Pero el protagonismo del Cabezón Ruggeri, por su influjo y su perfil de showman, resultó ineludible. Mostro su liderazgo en el césped, y también su fiereza. La padeció Renato Della Paolera, quien tras anotar un gol, sufrió una patada artera del campeón del mundo, que estuvo cerca de ser expulsado.

La patada sin pelota del Cabezón a Della Paolera

Ya en el umbral del entretiempo, el Cabezón mantuvo un tenso y divertido cruce con el árbitro Saúl Laverni. Fue en una infracción sancionada contra el conjunto de la primera edición, del que fue parte el ex central. “No me empujes, no me empujes”, se enojó el hoy panelista. “No me ponga la mano en el pecho”, instó la autoridad del juego. En el medio se metió Fabbiani y hubo una disputa por la pelota, que luego acomodó Gorosito. Más allá de algún rictus serio, se mezclaron sonrisas en la escena de vodevil.

La pelea de Ruggeri con el juez

También fue tendencia en redes Morena Beltrán, quien ingresó en buen nivel para el equipo vespertino. De hecho, se destacó con una gran asistencia al Ogro Fabbiani de zurda: volcada sobre la derecha, encontró el hueco preciso para dejarlo cara a cara con el arquero, pero el ex delantero de River no pudo convertir.

Dicho quedó, el cotejo llegó a los penales y el 3-2 fue para la edición de mediodía, no sin polémica. Es que la última ejecución quedó en los pies de Marcelo Benedetto para el programa de la tarde. Y falló. En consecuencia, y por iniciativa de Ruggeri, fue subido en andas por el elenco adversario y ovacionado, en un hilarante epílogo para una iniciativa que resultó atractiva.

El pase-gol de Morena Beltrán que Fabbiani no usufructuó

