“¡Déjenme tranquilo!”: las discusiones de Hamilton con el equipo Mercedes y su error que le costó la cima del campeonato de la Fórmula 1

En un campeonato tan parejo como el que tiene la Fórmula 1 en 2021 entre sus dos máximos candidatos al título, Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), cada punto vale oro. Más en la instancia final donde al reducirse las posibilidades la lucha es cada vez más cerrada. Lo ocurrido este domingo entre Hamilton y su equipo puede llegar a costarle el título. En el Gran Premio de Turquía donde ganó su compañero, Valtteri Bottas; el séptuple campeón mundial desobedeció la orden de su equipo de ingresar a boxes a cambiar gomas y eso le costó el podio.

De entrada Hamilton supo que iba a tener un fin de semana complicado por la penalización de diez lugares en la grilla de partida por el cambio del motor de combustión. Cabe recordar que desde 2014 los coches de F1 usan uno de ese tipo de energía y otro eléctrico. El británico hizo la pole position y partió undécimo.

Aunque el domingo por la mañana de Estambul comenzó a llover y el circuito se dificultó por el agua en el asfalto. Si bien Lewis corre muy bien en esa condición de pista, no era lo ideal para comenzar una remontada, pero en el primer giro pudo superar a Sebastian Vettel (Aston Martin).

Más tarde dio cuenta de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Lance Stroll (Aston Martin) y Lando Norris (McLaren). Hasta que en el giro 35º logró superar a Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) en la lucha por el cuarto lugar. Con las paradas en los boxes para cambiar gomas, Lewis se puso tercero.

A esta altura dejó de llover y empezó a formarse una huella en la pista de Estambul, aunque con humedad, por eso el mejor plan fue cambiar por gomas de compuesto intermedio para piso mojado. En la ronda 42ª desde el box de Mercedes lo llamaron a Hamilton quien preguntó “¿Por qué?” Le explicaron que su caucho no iba a resistir hasta el final y, no obstante, el británico no quiso entrar...

Lewis Hamilton en plena lucha con Sergio Pérez (REUTERS/Murad Sezer)

Ocho vueltas más tarde le preguntaron cuál era la condición de las gomas y respondió “me estoy deslizando por todos lados, pero va bien”. Un giro después ingresó y le pusieron gomas intermedias nuevas. Pero su ingreso fue tarde, ya que la mayoría del pelotón ya se reubicó luego de sus detenciones y Lewis perdió dos posiciones.

Descontento con la estrategia del equipo, en el giro 54 discutió con ellos por radio donde dijo “no tendríamos que haber entrado”. En la vuelta siguiente le volvieron a hablar y muy enojado respondió “¡Déjenme tranquilo!”. Sin embargo, cuando Hamilton paró sus gomas estaban destrozadas.

Hamilton terminó quinto y sumó diez puntos. Su rival por el título, Verstappen, culminó segundo, cosechó 18 unidades, y recuperó la punta del campeonato. El neerlandés llegó 262,5 puntos y le sacó 6 al inglés.

La próxima fecha será el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 24 de octubre. Allí comenzará la incursión de la Máxima por el continente americano que seguirá el 7 de noviembre en México y el 14 del mismo mes en Brasil, con la disputa del Gran Premio de San Pablo.

