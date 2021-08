“Es una vergüenza”: Jorge Pietrasanta arremetió contra Pumas por la crisis en el club

Solo han pasado 5 jornadas desde que dio inicio el nuevo torneo Grita México Apertura 2021 y el club Universidad marcha en el último lugar de la tabla, pues hasta el momento solo suma dos puntos de 15 posibles, situación que hace cuestionar a la directiva universitaria y a todo el plantel.

Después de la derrota ante Necaxa con un marcador de 3 - 0 el pasado martes, diferentes comentaristas deportivos y analistas arrojaron sus críticas a la situación que ponen como el principal “villano” a Andrés Lillini, sin embargo, Jorge Pietrasanta señaló a otros posibles responsables de la crisis y les exigió su renuncia.

Como parte de los programas de análisis de la cadena de ESPN, Jorge Pietrasanta explicó que Andrés Lillini no es el total responsable de los acontecimientos que están afectando el desempeño de los felinos de Ciudad Universitaria, sino que el director deportivo, Jesús Ramírez tendría que asumir la responsabilidad del desempeño.

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, señaló que es vengonzoso lo que pasa en Pumas (Foto: Instagram@jorgepietrasanta_)

“No le echen a Lillini toda la responsabilidad, quien tendría que irse es otro”.

Ante la fuerte declaración, el resto de sus compañeros pidieron que diera los nombres de los responsables ante dicha situación.

Habló de los posibles líos que hay entre Leopoldo Silva, presidente del Club Universidad, con Jesús Ramírez y que sus diferencias los llevaron a tomar las decisiones que los deja en este lugar de la tabla.

“Chucho Ramírez, no hay más. O sea, le echan a Polo Silva. Yo creo que Polo Silva tiene la culpa de dejarse ‘engatusar’ por Chucho Ramírez, así de fácil. Porque esto que está pasando con Pumas no puede suceder con un equipo grande del fútbol mexicano.”

Pumas perdió 3 - 0 contra Necaxa (Foto: Instagram/@pumasmx)

Prosiguió argumentando que la situación que atravesaba el equipo de la UNAM era lamentable y apuntó:

“Es una vergüenza Pumas y sobre todo que dejen solito a Lillini”

Luego de que el conjunto universitario terminara con su compromiso en Aguascalientes, el técnico de Pumas habló en conferencia de prensa y negó que exista la posibilidad de renunciar ante el escenario que atraviesa, sin embargo, apuntó que tampoco le hará daño a la institución.

“No se me cruza renunciar. No, renunciar no. Aunque algunos anoten nombres de entrenadores. No se me pasa renunciar, porque hablaré con el presidente. Debemos llegar a un acuerdo. Los resultados mandan y en un club tan grande como Pumas no puedes dar ventajas”, apuntó.

Pietrasanta argumentó que Lillini no es el culpable de la crisis en Pumas (Foto: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Ante los retos que representará las siguientes jornadas, en donde el equipo capitalino buscará conseguir un buen resultado ante el conjunto de Puebla el próximo domingo 22 de agosto, como parte de la jornada 6 del Grita México 2021.

“Fuerza tengo, porque fui luchador y no le tuve miedo, pero tampoco soy terco para hacerle daño a un club tan importante como Pumas, porque lo único que hice fue estar aquí para que las cosas salgan bien”, añadió Lillini.

Por otra parte, el entrenador sudamericano fue contundente al mencionar que “el responsable soy yo y somos todos. No vengo a echarme la culpa de nada. Trato de hacer las cosas de lo mejor posible y dentro del juego hacer lo posible”.

Lillini explicó en conferencia de prensa que no le alcanzan los recursos para generar vistorias (Foto: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Además comentó que no le alcanzan los recursos para hacer funcionar a su equipo, por lo que se esmera en hacer todo lo posible.

“No nos alcanza, nos hacen goles de 35 metros al ángulo, llegamos y no la metemos. El análisis es complicado desde ese punto de vista, porque son muchos factores. Tratamos de ser genuinos en lo que hacemos, nos cuesta mucho y entra el pensamiento de crisis, después de 15 puntos tener dos y todo lo que se diga está dentro de lo normal de la situación que estamos viviendo”.

SEGUIR LEYENDO: