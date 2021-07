“No le sirve de nada al futbol mexicano”: la dura crítica de David Faitelson a la Copa Oro

El analista dejó claro, que desde su visión, la Copa Oro no sirve de mucho en el balompié nacional: “La Copa Oro no sirve de mucho, no sirve de nada en realidad”, sentenció. Asimismo, argumentó que el objetivo del técnico, Gerardo Martino, es meter a Funes Mori para hacer goles frente a rivales débiles.

“Martino quiere presentar a su gran apuesta, a Funes Mori, el delantero que puso por encima de ‘Chicharito’ Hernández, inteligentemente el Tata lo va a poner a hacer goles ante Selecciones y defensas muy débiles”.

David Faitelson aseguró que la Copa Oro es únicamente un negocio (Foto:ESPN)

Por otro lado, Faitelson mencionó que no logra ver el oro en el campeonato que está por disputarse: “Yo prefiero llamarla Copa de corcholata porque no veo el oro por ningún lado”, aseguró.

También confesó que, en realidad, la Copa Oro es un ejercicio para ganar dinero “La Selección es utilizada como negocio, no existe ese equilibrio entre la parte comercial y la parte deportiva. Mientras no haya ese equilibrio, difícilmente llegarán los resultados”.

“Lo que veremos, próximamente, de la Selección Mexicana en Dallas, es un negocio”, concluyó.

