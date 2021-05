Franco Soldano explotó luego de la derrota de Boca ante Patronato: “Me voy re caliente, fue horrible”

Franco Soldano no tuvo reparos en demostrar ante las cámaras de televisión su bronca por la imagen que dejó Boca este sábado por la tarde en su visita a Patronato por la fecha número 13° de la Copa de la Liga. El Xeneize, que ya estaba clasificado a los cuartos de final, cayó por 1-0 en un flojo partido y ahora depende de otro resultado para saber si terminará segundo o tercero en su Zona.

“Horrible, la verdad que (estoy) re caliente, una imagen que no podemos dar”, dijo el delantero ante los micrófonos de la prensa cuando le preguntaron por sus sensaciones una vez terminado el encuentro.

Sus declaraciones posteriores fueron en ese mismo sentido: “Más allá de que estaba difícil para jugar, no intentamos. La verdad que (estoy) muy caliente. Nosotros con esta camiseta tenemos que ganar y siempre importa la imagen. Estamos representando a un club importantísimo, de los más grandes del mundo, entonces tenemos que siempre salir a ganar. Por eso me voy re caliente con la imagen que dejamos hoy”.

De cara al duelo que el equipo de Miguel Ángel Russo jugará el próximo martes ante Santos en Brasil por la cuarta fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, Soldano recalcó: “Nos tenemos que reponer. Sabemos de estos momentos de turbulencias, no es nada de qué preocuparnos. Por ahí (hoy) la cabeza nos jugó en contra por ya estar clasificados. El martes tenemos una final y no podemos regalar absolutamente nada”.

El análisis del arquero Javier García también fue en esa línea: “Yo en lo personal me siento contento cada vez que me toca atajar, pero me voy con bronca por el resultado, me parece que nos tendríamos que haber llegado algo, pero es entendible. Hay muchos chicos, no nos conocemos, estamos en etapa en que están debutando mucho, terminamos con muchos juveniles. Me voy con bronca”.

Más allá del duelo crucial por la Copa, Boca también está a la expectativa de saber quién será su rival en los cuartos de final del torneo local. Para que haya Superclásico en la próxima instancia, el Xeneize debe terminar segundo en su Zona y River tiene que ser el tercero de la suya. ¿Qué debe pasar para que esto ocurra? Talleres no tendría que ganarle a Lanús en la Zona 2, mientras que en la Zona 1 el Millonario necesita ganarle a Aldosivi y esperar una derrota de San Lorenzo ante Racing.

