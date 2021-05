La pesadilla de Carlos Vela: por qué el mexicano está en duda para enfrentar al Galaxy este sábado

Carlos Vela podría perderse el próximo encuentro por lesión (Foto: Instagram/lafc)

“No está descartado, pero tampoco confirmado”, dijo el técnico Bob Bradley, tras el entrenamiento del jueves.

Carlos Vela sufrió una lesión muscular luego de 20 minutos disputados en la jornada inaugural de la temporada 2021 frente a Austin FC. Desde entonces, Vela no ha vuelto a jugar.

“Si esto hubiera ocurrido hace dos años, no hubiéramos sabido cómo jugar. Pero ahora, tenemos un estilo muy definido y aunque no esté Carlos (Vela) hay otros jugadores que asumen el reto. Claro que se extraña a Vela cuando no está, para mi sigue siendo el mejor jugador de la liga”, compartió su compañero Mark Anthony-Kaye.

Vela presentó molestias musculares desde el partido que disputaron frente a Austin FC (Foto:Gustavo Becerra/EFE/Archivo)

La temporada 2020 también fue una campaña de altibajos para el delantero mexicano debido a lesiones. De los 26 partidos que disputó LAFC el año pasado, entre torneo regular, playoffs, MLS Is Back y Liga de Campeones de CONCACAF, Vela sólo participó en 13.

“Lastimosamente, no lo tenemos, pero tenemos nuestra idea de juego. Quisiéramos tenerlo siempre, pero si de pronto no tiene la posibilidad de estar, no podemos quedarnos en lamentos y debemos salir a hacer nuestro”, dijo el defensor Eddie Segura.

