La llamativa posición de Casco y los errores que deben corregir: 6 frases de Gallardo tras el empate de River ante Fluminense

River empató con Fluminense en Brasil en su debut en la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo comenzó en ventaja por el gol de Gonzalo Montiel, jugó un gran primer tiempo, pero promediando el complemento bajó su nivel y Fred logró el 1-1 final. El Muñeco se retiró conforme por el resultado, sobre todo porque lo logró en un reducto siempre complicado como el estadio Maracaná.

“En un análisis del partido, hay que tener en cuenta que jugamos contra un rival importante. Es un equipo grande de Brasil en un estadio mítico, como el Maracaná, que es imponente desde la historia que tiene. Así y todo, tuvimos la posibilidad de jugar, siempre basándonos en lo que es lo nuestro: buscando el protagonismo”, fue parte de la lectura que hizo el Muñeco, en la conferencia de prensa.

“Arrancamos bien y si no lo supimos mantener, fue porque teníamos la idea de ir a buscar el segundo gol. Concedimos los espacios para que nos lleguen al empate por la pérdida de una pelota. Nos faltó esa chispa para poder terminar de concretar las situaciones de gol. Creo que nos respetaron. No me parece que haya sido un mal resultado para un comienzo de visitante”, agregó el DT que desde su arribo a mediados de 2014, los de Núñez ganaron la Libertadores en 2015 y 2018, fueron finalistas en 2019 y semifinalistas en 2017 y 2020. El único asterisco fue en 2016, cuando quedó afuera en octavos de final a manos de Independiente del Valle. Además, River ostenta un impactante invicto en territorio brasileño, al acumular tres victorias y seis empates, sumando el actual.

Marcelo Gallardo junto a Fabrizio Angileri durante el encuentro entre River y Fluminense en el Maracaná (REUTERS/Silvia Izquierdo)

Gallardo sorprendió en la previa con la inclusión de Milton Casco como mediocampista sobre la derecha. “Ya lo había hecho en otros momentos y decidí tener un jugador más para liberar a De La Cruz y apostar por un jugador de experiencia que nos pueda dar alternativas en ese sector. Igual, repito: nos faltó chispa de 3/4 en adelante”, explicó el DT, mientras que sobre el resultado agregó: “No me preocupa. Somos un equipo que basa su juego en el control y en el arco rival. Siempre damos espacios y algunos los aprovechan bien y otros no. Es la toma de riesgo para jugar de la manera en la que jugamos”.

“En el mejor momento nuestro, en terreno rival, con posibilidad de acercarnos viene esa jugada media descolgada que le dio energía a Fluminense y los metió en el partido. Pero estamos jugando de visitante, en el Maracaná y contra un gigante de Brasil. No nos olvidemos que no es fácil venir a Brasil y tomar el control del partido. No lo generamos en situaciones, pero lo valoro mucho. El equipo entiende jugar de esta manera y los rivales te respetan. Puedo entender la frustración del empate de alguno, pero no hay que olvidarnos del contexto”, remarcó.

Para terminar, el Muñeco contó cuáles son los errores que tienen que corregir: “Debemos ser más agresivos en ataque y que eso se vea reflejada en la eficacia que debemos tener”.

