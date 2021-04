Nicolás Larcamón en el Puebla: las razones por las que son la sorpresa del Torneo Guardianes 2021

Nicolás Larcamón llegó a reforzar a Puebla luego de la salida de Rynoso de la directiva (Foto: Cortesía/ club Puebla)

¡Qué chula es Puebla!

Trozo de cielo en la tierra

Esa es mi Puebla bonita

Esa es mi tierra bendita.

Que tantas joyas encierra. (Canción de Rafael Hernández Marín)

Joyas encerradas durante mucho tiempo. Desde aquellas de José Luis Sánchez Solá (joyero por cierto) de hace ya casi 12 años. Diamantes pulidos por este gran personaje hasta convertirlos en los “Chelis boys”; aquel 23 de mayo de 2009 estuvieron a punto de meterse a la gran final, pero un gol agónico de Darío Verón en Ciudad Universitaria los eliminó de la búsqueda de la corona.

Más de una década ha pasado de aquel equipo de Duilio, Osorno, Acosta, “Cherokee”, González, Noriega. Sus juegos eran emocionantes, con garra, con jugadores de una entrega total. Esa fue la última gran época de La Franja.

Puebla levanta la mano y vive una batalla en la parte alta de la tabla.(Foto: Cortesía/ Club Puebla Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

Acostumbrados a sufrir en torneos cortos, con dos títulos de liga en su historia, el último en la 89-90, sus aficionados están ávidos de triunfos, de esperanza y hoy, cuando todos volteábamos hacia otro lado, cuando nuestro foco estaba puesto en otras latitudes, Puebla levanta la mano y vive una batalla en la parte alta de la tabla.

Muy concentrados hemos estado en Cruz Azul, en América, en Chivas y su mediocridad, en el futbol del norte del país, y ha llegado calladito un entrenador de apenas 36 años; muchos jugadores en la liga son mayores. Nicolás Larcamón es un argentino de poco cartel, inició su carrera de técnico en Venezuela, antes de llegar a México dirigía en Chile, un técnico con un buen porcentaje de efectividad como carta de presentación.

De “botepronto” era una mala decisión de la directiva prescindir de Juan Reynoso después de un gran trabajo y la eliminación sobre Rayados el campeonato pasado. Reynoso ahora triunfa en Cruz Azul, pero Larcamón lo hace con un equipo de nómina muy baja.

Puebla es un equipo equilibrado, en la parte alta de la tabla de anotaciones con 25 y una diferencia de 11 tantos a favor (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

Puebla bonita y bravía

Por tu leyenda y tu historia

Puebla cubierta de gloria

Linda Puebla, tierra mía.

Con un portero experimentado llegado esta temporada para tomar el lugar de Vikonis, Anthony Silva es incluso más grande que su entrenador. Una defensa encabezada por Perg, quien ya conocía la liga, una media cancha con el cuchillo entre los dientes y una ofensiva muy productiva, con un aspirante al título de goleo en la figura de Santi Ormeño.

Puebla es un equipo equilibrado, en la parte alta de la tabla de anotaciones con 25 y una diferencia de 11 tantos a favor, ya lo podemos anotar como la sorpresa del torneo, el llamado “Caballo negro”.

Aquí no ha habido pretextos, Juan Reynoso sentó buenas bases, Larcamón le ha puesto su sazón, la afición puede ya pasar de la esperanza a la realidad. No es el favorito, no es el caro, tampoco es el gran plantel. Puebla prepara rico mole, habrá cemitas y camote para todos. Aroma de liguilla y hasta de campeón de goleo, dos jornadas más y valdrá la pena darse una vuelta por la Angelópolis.

Once años después y con un par de intentos en el intervalo, La Franja vuelve a provocar alegrías (Foto: Twitter/ @ClubPueblaMX)

Los Chelis Boys de Sánchez Solá no fueron campeones, pero la gente los recuerda con mucho cariño, “Las joyas de Chelis”. Once años después y con un par de intentos en el intervalo, La Franja vuelve a provocar alegrías. Amigos de Puebla, disfruten a su equipo, hasta donde llegue, ojalá y sea lejos. A nosotros ya nos llena el ojo, y cada vez más.

Hoy me nació escribir de la parte alta, pero no de águilas y máquinas, de eso ya se habló y se escribió mucho, quise voltear a ver a un equipo muy divertido y recordar su bonito futbol con cada una de estas palabras.

Aravena, Poblete, Lapuente, Larios, Ruiz Esparza, Edgardo Fuentes, Marcelino Bernal y varios más son históricos. ¿Quién más se apunta?

Qué bellos son tus altares

Mi hermosa Puebla querida

Por quien daría la vida

Como te doy mis cantares.

¡Adiooos!

