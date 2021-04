El reproche de Javier “Chicharito” Hernández por su falta de llamados con la Selección Mexicana

Javier Hernández no ha sido considerado en las últimas convocatorias de la Selección Mexicana (Foto: Misael Valtierra/cuartoscuro.com)

Javier ‘Chicharito’ Hernández, jugador de LA Galaxy, reconoció que tuvo una mala temporada en el 2020, pero señaló que “otros” también pasaron por la misma situación en el pasado y aún así “los aguantaron” en la Selección Mexicana.

“La temporada pasada estuvo de la ching... para mí, fue muy mala, a lo mejor la gente se queda con esto, pero también es como siempre y parte del show; han habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado, yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron y no lo digo por el entrenador Martino en sí, lo digo en general”, comentó Javier Hernández.

El atacante del LA Galaxy, durante una entrevista con TUDN, aseguró que no se ha retirado de la Selección Mexicana y buscará la fórmula para regresar al Tricolor, que comanda Gerardo Tata Martino.

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández solamente anotó dos goles en su primer temporada con el equipo de LA Galaxy (Foto: Kelvin Kuo/Reuters)

“Yo no me he retirado de la selección. El día que no quiera ir me voy a retirar... lo llevo diciendo, yo hasta el día que no quiera jugar en una selección me retiro, o el entrenador va a saber que no quiero ir”.

El delantero que surgió de la cantera de Chivas no juega con la Selección Mexicana desde el 2019, en un partido contra Estados Unidos, además que fue señalado por una presunta indisciplina durante una gira del Tricolor por Nueva York.

Javier Hernández es el mayor anotador en la historia del combinado nacional (Foto: Michael Dalder/REUTERS)

El propio Gerardo Martino ha mencionado que las puertas del Tricolor están abiertas para todos los jugadores y el Chicharito tiene que retomar su nivel, para volver a representar a México.

El ex jugador del Real Madrid y Manchester United apenas anotó dos goles en su paso por el LA Galaxy en todo el 2020, el propio delantero promete una que la actual será una mejor temporada.

