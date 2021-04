El nuevo reto para Cruz Azul

Jugadores de Cruz Azul celebran una anotación en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (México) (Foto: José Méndez/EFE/Archivo)

El 7 de enero del 2021 Juan Reynoso era presentado como nuevo entrenador de Cruz Azul. Bien es sabido que no era la primera opción, tampoco la segunda. Menos de tres meses después les ha entregado un nuevo récord de victorias consecutivas en la historia de la franquicia. Nada mal para haber sido el último entrenador en asumir su cargo para este torneo.

Once triunfos al hilo se dice fácil. El primer argumento que surge cuando se menciona esta nueva marca del Cruz Azul es, “quiero verlos en la liguilla”. Justamente es lo que sus aficionados llevan 23 años esperando. En mes y medio llegará la hora de la verdad. Sin embargo, no por eso son menos valiosas las once victorias al hilo. A continuación algunos de los factores que las provocaron.

El torneo pasado con Robert Dante Siboldi, sus buenos momentos dependían de los goles de Jonathan Rodríguez. Actualmente, además del ‘Cabecita’, otros ocho jugadores han marcado al menos una vez. Si Reynoso consigue que el uruguayo entre a la liguilla con la puntería fina, será un activo valiosísimo. Viene de convertir ante Ciudad Juárez.

El armado del plantel ha sido muy bueno, y eso le correspondió a Jaime Ordiales. El viernes ante Bravos aún con múltiples ausencias presentaron un cuadro más que digno de inicio. Solo veamos la conformación de la defensa. Lesionados Adrián Aldrete e Ignacio Rivero, primera y segunda opciones en el lateral izquierdo. ¿Cómo lo resolvió? Con la flexibilidad de José ‘Shagy’ Martínez que puede jugar ambas bandas. Incluso Yoshimar Yotún terminó jugando un rato en ese sector.

Mucho antes de que Reynoso estuviera en el radar, Ordiales trajo del Querétaro a Luis Romo, hoy convertido en uno de los mejores jugadores del torneo y base en la selección nacional, y también a Rivero que puede cubrir tres o hasta cuatro posiciones distintas. Previamente Ricardo Peláez había traído otras piezas que hoy siguen siendo valiosas como Pablo Aguilar, Yotún y el propio ‘Cabecita’.

Reynoso ha recuperado a jugadores que parecían extraviados, como Guillermo ‘Pol’ Fernández, cuya primera etapa no fue satisfactoria en Cruz Azul, hoy no es extraño que vaya de inicio; Rafael Bacca estaba borrado por Pedro Caixinha, ahora es de los más constantes en el medio campo; Brian Angulo no anotó un solo gol en su anterior etapa en ‘La Máquina’, hoy lleva dos goles. Todos se sienten parte del equipo, eso es fundamental rumbo a la liguilla y el inoportuno torneo de Concacaf.

El nuevo reto para Reynoso es que el equipo no se le caiga. Una vez más están cumpliendo la misión en temporada regular. Si fuera a puntos, Cruz Azul habría levantado varios títulos en los últimos 23 años. El récord es muy valioso, prueba indiscutible del buen trabajo que ha hecho el peruano. Pero sin el título de Liga, la máxima racha victoriosa en la historia del equipo habrá pasado a un segundo plano. ¿Querían un nuevo reto para los siguientes dos meses? Ahí está, muy claro y definido.

