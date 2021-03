La decisión estratégica de Red Bull Racing que hará iniciar a Checo Pérez a la mitad del grupo en el GP de Bahréin

"Checo Pérez", piloto de Red bull (Foto: VALDRIN / EFE/EPA/XHEMAJ)

Checo Pérez arrancará mañana en Baréin desde el 11er cajón. No es el inicio que se esperaba para el mexicano en Red Bull y es claro que no fue un buen día para él. ¿Por qué sucedió esto?

1.- Hemos identificado que mucha gente se pregunta, ¿por qué Red Bull decidió ir con llanta media y no con roja?

Vayamos por partes: F1 y Pirelli mandan a cada Gran Premio tres diferentes gamas de neumático: blandas (rojas) medias (amarillas) y duras (blancas). Ya detallaremos el tema de las llantas en las entregas que haremos de F1 para Dummies a lo largo de la temporada, por ahora a grosso modo aclaremos que entre más blando sea el caucho más veloz, pero se degrada más rápido: en términos simples, a una vuelta uno quiere la llanta más rápida. Entonces ¿por qué no le pusieron llanta roja?

2.- Checo Pérez no está en Red Bull porque les caiga bien, está ahí porque tiene que ser el arma estratégica que ni Alex Albon ni Pierre Gasly probaron ser.

¿Qué es eso de arma estratégica? La Q2 en Baréin me sirve de ejemplo: Los Mercedes y Max Verstappen hicieron la tanda con llantas medias pensando en la carrera. Las reglas dicen que los 10 primeros autos salen con la llanta de la Q2 y que, durante la carrera, los equipos tienen que usar dos de los tres compuestos enviados –no importa el orden. Los equipos rápidos como Mercedes y Red Bull toman estos riesgos, de ir con llanta media en Q2, porque saben que su velocidad con estas llantas es mejor que la de sus rivales y así irán más largos en el stint inicial de carrera y a veces se evitan una parada extra en pits. Además, inician con una llanta más fuerte cuando el auto está más pesado. La otra razón por la que lo hacen es simple: si uno lo hace el otro también, y quizá aquí es donde Checo Pérez quedó atrapado.

"Checo" Pérez, Red Bull Racing, F1(Foto: Instagram/redbullracing)

3.- Sí, Checo Pérez pudo haber puesto rojas y hacer la vuelta rápida que necesitaba para avanzar a Q3, pero eso lo habría hecho iniciar con esas llantas la carrera y ni siquiera hubiese tenido la garantía de lograr la pole en la Q3.

Así que doble problema: por un parte tus rivales directos te tienen amenazado en lo estratégico y por otra parte no tienes la seguridad de que iniciarás desde la pole con llanta roja para ‘escaparte’, a qué me refiero: supongamos que Checo en Q3 lograba el 4to cajón de salida, detrás de Max Verstappen y los dos Mercedes; él saldría con llanta roja contra autos que salen con llanta media; Checo está obligado a rebasar y rápido, porque sabe que está en desventaja con esta llanta a largo plazo; pero, la diferencia entre los neumáticos en estas condiciones (autos gordos de combustible) no es tanta como para rebasar fácilmente a estos autos teóricamente más ‘lentos’.

4.- Por lo que, de haber hecho la vuelta con llanta roja, Checo Pérez y Red Bull se hubiesen puesto en un escenario nada deseable: llanta roja con auto gordo y sin salir desde la pole como para intentar escapar del resto. Una circunstancia que a lo larga te pone en clara desventaja y más en el abrasivo circuito de Sakhir, donde el año pasado Hamilton ganó con la siguiente estrategia de dos detenciones: medias (inicio)-medias (1er pit stop)-duras (2do). Es decir, en carrera ni usó las blandas.

5.- He tratado de ser lo más claro posible en cuanto a los datos objetivos de porque Red Bull y Checo optaron por ir con medias en la Q2 en la calificación. Solo me queda especular con un elemento subjetivo más, el piloto.

"Checo" Pérez, piloto de Red Bull Racing, F1(Foto: Instagram/redbullracing)

Para Checo hubiese sido una derrota hacer la Q2 en blandas. Los pragmáticos dirán, ‘bueno, pero hubiese avanzado a la Q3’. Pero ya expuse porque eso no hubiese puesto en aprietos a los Mercedes, que es por lo que está en Red Bull: para incomodar a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Así que Checo, por él, decidió ir con medias. Apostó por él y eso no se le puede recriminar.

Siguiendo con el factor piloto. En descargo del mexicano, fue su primera clasificación con un auto nuevo –nunca se metió en la Q3 cuando debutó con un equipo. Por otra parte, creo que Checo Pérez luego de 10 temporadas en la F1 ha demostrado ser un gran gestor de neumáticos y un piloto fuerte en ritmo de carrera.

Mañana, en el abrasivo Sakhir, necesitará de todo su conocimiento y habilidad para recuperar cuantas posiciones pueda y colocarse lo más cerca posible de Verstappen. Y no me refiero tanto a la posición final, sino a los segundos de distancia –porque puede terminar cuarto, pero a un minuto de su compañero y eso no sería nada bueno.

Último pronóstico: las reglas dicen que fuera de los 10 primeros el resto puede elegir el caucho con el que iniciará la carrera. Con medias iría a una estrategia conservadora. Con duras pensaría en alargar lo más posible el stint, pero con el riesgo de ir muy lento. Pero considero que definitivamente no irá con rojas. Veremos…

