Cuáles fueron las palabras de Antonio Briseño después de perder el Clásico Nacional

El zaguero central de Chivas Antonio Briseño no se arrepiente de las declaraciones que emitió previo al Clásico Nacional ante América, en las que aseguró que era un equipo sin identidad, y enfatizó que por ahora únicamente queda aguantar las múltiples burlas y señalamientos que hay en su contra.

“Salieron muchos a decir ‘identidad’ y metían el número tres en lugar de la ‘e’, pero es parte del fútbol; si uno se queda callado y no dice nada, la afición dice que se tiene que hablar con respeto y al final de cuentas en lo que pienso es mi forma de ser, o así vivo el futbol.

“No me arrepiento de nada de lo que dije, tendremos una revancha. El fútbol es así, esperemos que sea pronto, no pasa nada. Al final, es un gran equipo el que nos vino a enfrentar y ahora sí hay que aguantar, para eso estamos, para aguantar los mad...”, reconoció.

Antonio "Pollo" Briseño mantuvo sus declaracion sobre la falta de identidad del América (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Tras la derrota ante América, el ‘Pollo’ Briseño enfatizó que la única manera de revertir goleada ante el conjunto rival será clasificando a Liguilla y pelear por el título de liga.

“Lo tenemos que hacer calificando a Liguilla y peleando el título se va a compensar. Estamos fuera de los clasificados al repechaje; hay que sumar y meternos partido a partido”.

“Al final será la evaluación, un clásico no se puede compensar diciendo que solo se perdió, se deja una marca y poder tener una revancha, ellos ya tuvieron la revancha. Hay buenas oportunidades para revertir”, agregó

Antonio Briseño recalcó su opinión sobre el América y pidió una disculpa a la afición (Foto: Twitter @Chivas)

El zaguero del Guadalajara señaló que, ante el buen momento que viven sus compañeros en la Selección Mexicana Sub-23, espera que obtener el pase a los Juegos Olímpicos contagie al plantel rojiblanco de cara a la recta final del torneo.

“Al final son jugadores importantes para nosotros que están teniendo ritmo y confianza, se les ve sueltos y con grandes cosas, que vengan con buen ánimo después de calificar a los Olímpicos. Que regresen con la mente refrescada y esas satisfacciones de conseguir el objetivo, porque se contagia y con esos seis que vayan a los Olímpicos, que nos contagien para el siguiente partido”, concluyó.

