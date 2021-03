Por qué Enrique Esqueda se alejó de las canchas del futbol mexicano

Enrique Esqueda debutó con el América en el 2006, más tarde paso al Pachuca, Tigres y Veracruz (Foto: Cuartoscuro)

Luego del título de México en el Mundial Sub 17 en 2005, Enrique Esqueda se convirtió en una de las grandes promesas del futbol mexicano, ‘El Paleta’ debutó en primera división en América y de ahí tuvo paso con Pachuca, Tigres, Veracruz y Chiapas; Esqueda también probó suerte en el fútbol de Polonia y su último club fue el East Bengal de la India.

El delantero ha buscado una nueva oportunidad en el fútbol mexicano pero considera que no ha podido debido a una disputa contractual que tuvo con Tigres hace algunos años, así lo dijo en exclusiva para ESPN.

“Yo creo que las puertas me la cierran los Tigres, yo creo que me la cierran por completo, es más yo creo que me vetaron, nunca lo he preguntado a los mandos mayores pero yo estoy más que seguro, de alguna manera yo había hecho un nombre en mi país, eran ya varios años los que había jugado y me había estado manteniendo a pesar de mis lesiones y ahí seguía, entonces de un momento a otro ya no tuve ninguna oferta aquí en México en ninguna división.

Enrique Esqueda fue parte de Tigres con quien tuvo algunos problemas (Foto: Cuartoscuro)

“Después de jugar en Europa pensé que las puertas se abrirán de nuevo, he visto muchos casos de compañeros que van a Europa y simplemente con ese hecho regresan y juegan en México, yo pensé que conmigo iba a ser el mismo caso, yo estuve jugando previa de Europa League, estuve haciendo goles en Polonia y me fue bastante bien y no tuve ninguna oferta en México y estoy seguro que fue por el veto de Tigres”.

Esqueda señaló a los directivos del cuadro norteño de no tratar con calidad humana a muchos futbolistas que pasan por sus filas.

“Ellos tienen malos tratos hacia el jugador, es una realidad que ya no está gran parte de las personas que me trataron muy mal pero es algo en específico, es algo que tiene que ver con los contratos y con lo que le ha pasado a tantos, te desaparecen con la mano en la cintura, no se tientan el corazón porque al final para ellos sólo eres un producto, lo que más me duele es que durante tanto tiempo trabajas por algo, para conseguir y para formar un trato el cual te va a beneficiar probablemente para toda tu vida y de la nada te apagan el switch, te apagan la luz y se acabó”.

Enrique Esqueda destacó que tiene una buena relación con el técnico actual de Tigres, Tuca Ferretti (Foto: Cuartoscuro)

“El ‘Tuca’ Ferretti es un gran tipo y como lo dices se fija mucho en la parte del ser humano. Con Ferretti tuve muy buena relación y estoy seguro que si en algún momento le marco por teléfono me contesta y no tendré ningún problema en tener alguna plática con él, el problema es la gente de pantalón largo la cual se dedica a cerrar firmas a mover papeles y desaparecerlos”.

Por otra parte, ‘El Paleta’ confesó que la pandemia de Coronavirus ha sido un duro golpe a su carrera deportiva.

“Me regresé de la India que fue mi último equipo y mi último torneo, entró la pandemia, nació mi hija y me quedé un tiempo aquí por el nacimiento de mi hija, después entró el tema este del virus y ya no pude irme a ningún lado porque ha sido bastante complicado este bicho alrededor del mundo y nos ha traído de cabeza a todos.

“Después de tener algunas ofertas tuve que decir que no por miedo, no me iba a arriesgar de ninguna manera, por esa razón es que he estado parado bastante tiempo, por supuesto que me encantaría volver a jugar por lo menos uno o dos años para después retirarme, quiero retirarme jugando fútbol y no por un mugroso bicho que nos trae de cabeza a todos”, apuntó Esqueda para ESPN.

Enrique Esqueda aseguró que los directivos de Tigres son responsables de que no pueda jugar en México(Foto: Cuartoscuro)

En algún momento Carlos Reinoso destacó a Enrique Esqueda por encima de Javier Hernández, una comparación que en su momento dio la vuelta al entorno futbolístico mexicano pero que no le agrada mucho al atacante surgido del Club América.

“La verdad es que nunca me afectó, en lo mental jamás me afectó, más bien los medios de comunicación le dieron un giro enorme, fue un tema que comenzaron a comentar por todos lados, pero a mí nunca me afectó, lo que yo pienso es que Carlos Reinoso debió haber aplicado esa frase hacia mí, no había motivo para externarla cuando Javier ya estaba en el mejor equipo del mundo. Lo indicado era que viniera y me diera esa frase a mí y me motivara a mí, no había motivo para decirlo en los medios de comunicación a nivel nacional, al final se desencadenó un dilema sobre si Enrique era mejor que el ‘Chícharo’ y probablemente sí en capacidades técnicas pero los hechos ahí están, Javier ha jugado en los mejores equipos del mundo y sus números son enormes”, comentó Esqueda.

El ‘Paleta’ espera volver al terreno de juego para terminar su carrera jugando y después iniciar una carrera como entrenador o directivo, incluso uno de sus grandes sueños es regresar a trabajar algún día al club América.

“Por supuesto que me gustaría volver al América, es una institución que me abrió las puertas desde que yo tenía 13 años, después estuve 10 años en la institución y creo yo que sí dejé una huella, por supuesto que me encantaría volver a ser parte de ese club, siempre he dicho que para mí estar dentro de un campo y vestido como deportista es lo que más me satisface, me encanta estar en el campo vestido con short y zapatos de fútbol porque es lo que he hecho durante toda mi vida, por supuesto que me encantaría estar de regreso en el América y es uno de mis sueños”, finalizó Esqueda.

