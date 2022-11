La imagen de Arturo Vidal durante los festejos de Flamengo que se hizo viral y un enigmático mensaje sobre su futuro

El futbolista chileno protagonizó un vergonzoso momento en la celebración del título del equipo brasileño, que ganó la Copa Libertadores

Flamengo estuvo de festejos el fin de semana compartiendo la alegría con sus seguidores por haberse consagrado campeón de la Copa Libertadores y Copa de Brasil. Las calles céntricas de Río de Janeiro, abarrotadas de fanáticos, fueron el epicentro de la celebración de la cual participaron casi todos los integrantes del plantel que comanda Dorival Júnior.

Uno de los jugadores más efusivos a la hora de la fiesta fue el chileno Arturo Vidal, a quien se lo vio en un estado de aparente ebriedad con algunas actitudes que llamaron la atención. Las imágenes del Rey subiéndose a la baranda al estilo Leonardo Di Caprio en la película Titanic y siendo sostenido por dos compañeros que intentaban hidratarlo se hicieron virales en las redes sociales.

El jugador que pasó por Barcelona, Bayern Munich, Juventus e Inter, entre otros, fue uno de los más ovacionados por los fanáticos que coparon las calles de Río para festejar los títulos del Mengao. Sin embargo, el volante de 35 años terminó con excesos y actitudes que quedaron a la vista. El chileno no podía mantenerse en pie y debió ser sostenido por personal del Flamengo cuando se paró en la baranda del techo del camión para saludar a los hinchas. Luego, intentaron darle agua, pero Vidal la escupió y dejó caer su cabeza hacia el costado de su cuerpo.

El futbolista también protagonizó otra polémica en las últimas horas en sus redes sociales con una encuesta en su cuenta de Instagram en la que le pedía a sus seguidores que votaran por su continuidad en la selección de Chile: “¿Me retiro o no?”. Minutos antes, en su cuenta de Twitter, el trasandino había publicado: “Creo que llegó el momento Chile y hay que decidir qué es lo mejor para todos. Seguimos o seguimos”.

Vidal llegó a Flamengo en julio de 2022 luego de haber estado cerca de firmar con Boca Juniors. El chileno eligió al conjunto brasileño con el sueño de ganar la Copa Libertadores por primera vez, objetivo que cumplió el 29 de octubre en Guayaquil en la final ante Athletico Paranaense. En el torneo continental, Arturo disputó 5 partidos y en ninguno cumplió los 90 minutos. En el Brasileirao y Copa de Brasil jugó 21 encuentros y marcó dos goles.

Luego de haberse consagrado en la Libertadores y ganar el derecho a participar del Mundial de Clubes, Vidal le envió un picante mensaje al Real Madrid (campeón de la Champions League 2021/22). “Madrid, te vamos a romper el c...”, expresó, efusivo el chileno en plena celebración.

“El Real Madrid me quitó dos Champions, pero no sería una revancha. Sería una bonita oportunidad para el Flamengo de seguir haciendo historia”, afirmó en zona mixta el ex lateral del Atlético de Madrid, que cayó derrotado ante su clásico rival en la final de la Champions League del 2014 y 2016.

