“No soy porteño porque yo no me la creo”, el hit de Uruguay en Qatar que apunta contra Argentina, Brasil y Chile

La canción de Uruguay para el Mundial de Qatar dedicada a Argentina, Brasil y Chile

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y los ánimos y las ilusiones se incrementan día a día. Esto quedó en evidencia en las últimas horas, luego de que se viralizara en las redes sociales el hit de los hinchas de Uruguay para alentar al equipo dirigido por Diego Alonso.

Bajo el ritmo de La parte de adelante, popular canción del cantante argentino Andrés Calamaro, los simpatizantes Charrúas crearon un tema en el que apuntan a tres equipos sudamericanos: Argentina, Brasil y Chile.

“No soy porteño porque yo no me la creo. No soy brazuca porque no soy pizarrero. Nosotros somos orientales de Uruguay, los tres millones que no te querés cruzar”, comenzó la canción que prometen hacer sonar los hinchas de la Celeste en territorio árabe durante sus partidos del Grupo H, donde enfrentarán a Corea del Sur, Ghana y Portugal.

Luego apuntó directamente contra la Albiceleste, al rememorar la vez que se quedó con la Copa América de 2011. “A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa, con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona. Y la Celeste en Buenos Aires fue campeona”.

A la hora de hablar de la Verdeamarela, por supuesto que el foco de atención estuvo puesto en el recordado Maracanazo de 1950, cuando los Charrúas conquistaron la final del Mundo pese a tener a todo el público en su contra. “Qué más decirle a los amigos brasileros, que hasta empatando de local eran primeros. Imaginate qué traumados los dejamos, que hasta el color de camiseta les cambiamos”, soltó, recordando que ese día Brasil utilizó una remera blanca y no su ya tradicional amarilla y verde.

“Y si seguimos con países agrandados, vaya un saludo para los más fracasados. Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo, si sos chileno no podés hablar de fútbol”, concluyó la canción, recalcando que la Roja nunca pudo proclamarse campeón en el máximo certamen de este deporte. Los trasandinos, además, no lograron sellar su boleto a Qatar 2022 y deberán mirar la competencia por televisión.

La letra de la canción de los hinchas de Uruguay en Qatar:

No soy porteño porque yo no me la creo.

No soy brazuca porque no soy pizarrero.

Nosotros somos orientales de Uruguay,

los tres millones que no te querés cruzar

A la Argentina le ganamos varias veces,

de visitante, en su copa, con su gente.

Estaba Messi, estaba Diego Maradona.

Y la Celeste en Buenos Aires fue campeona.

Qué más decirle a los amigos brasileros,

que hasta empatando de local eran primeros.

Imaginate qué traumados los dejamos,

que hasta el color de camiseta les cambiamos

Y si seguimos con países agrandados,

vaya un saludo para los más fracasados

Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo,

si sos chileno no podés hablar de fútbol

Vamo’, vamo’ la Celeste

Vamo’ la Celé.

