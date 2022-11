Luis Enrique dio a conocer a los 26 convocados de España para el Mundial con Gavi, Pedri y Ansu Fati

Luis Enrique dio a conocer a los citados de España (Foto: EFE)

Llegó la hora de la verdad para los países que buscarán la gloria máxima entre noviembre y diciembre. España fue una de las selecciones que se adelantó a la fecha límite para dar a conocer la lista de 26 convocados que viajará al Mundial de Qatar, donde compartirán el grupo con Costa Rica, Alemania y Japón.

El entrenador Luis Enrique brindó una conferencia de prensa donde difundió a sus elegidos para intentar repetir lo hecho durante Sudáfrica 2010, cuando alzaron la copa en un recordado triunfo ante Países Bajos en la final.

El camino de La Furia Roja se iniciará el miércoles 23 de noviembre con el choque ante Costa Rica, luego se enfrentarán a los alemanes el domingo 27 y cerrarán su camino en el Grupo E ante Japón el jueves 1° de diciembre.

“La confección de cualquier lista implica la toma de decisiones, creo sinceramente que hay jugadores que se han quedado afuera de esta lita que por merecimientos podrían estar, soy el primero en reconocer eso, pero también debo decir que la sensación de plenitud y de satisfacción que tengo a la hora de afrontar este mundial con estos 26 jugadores es total y máxima. Creo que llega en su mejor momento”, declaró el DT.

“Tengo por norma no hablar de las ausencias porque lo que despierta más morbo claramente es lo que no están, pero le pasa al seleccionador de Inglaterra, Camerún, Ghana, Brasil, no voy a entrar a valorar a los jugadores que no están en la lista”, sentención, teniendo en cuenta que se quedaron apellidos con experiencia y trayectoria en el seleccionado.

“Yeremy Pino viene asiduamente a la selección. va creciendo como jugador. Reúne todas las cosas que queremos para los jugadores de banda. Ansu está en ese proceso de recuperación de lo que es el Ansu jugador de antes de la lesión, está recuperado totalmente, seguramente se podría valorar cuándo va a recuperar su nivel anterior. Eso estamos esperando”, analizó.

Arqueros: Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya

Defensa: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba y José Gayá.

Mediocampistas: Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri y Koke.

Delanteros: Ferrán Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati.

Noticia en desarrollo...

Seguir leyendo: