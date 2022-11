La crítica más cruenta al Cholo Simeone en la peor crisis desde que llegó al Atlético Madrid: “Es tóxico”

El gesto preocupado de Simeone en una nueva derrota del Aleti (AFP)

“Qué difícil resulta defender a Simeone, qué difícil es seguir defendiendo a Simeone”. Así inició el conductor Josep Pedrerol la edición de este miércoles de El Chiringuito, el famoso programa de debate sobre fútbol de la TV española. El Atlético Madrid cayó 1-0 ante el Mallorca y acumula cinco partidos sin triunfos. Quedó eliminado de la Champions League en la fase de grupos, en la que además ni siquiera consiguió salir tercero en su zona para continuar camino en la Europa League. Y en la Liga de España está cuarto, en zona de clasificación al máximo certamen continental de la próxima temporada, pero con cuatro caídas en la foja y a 13 unidades del líder Real Madrid. Un panorama sombrío, lejos de las mejores épocas del Cholo y de lo que el potencial de la plantilla puede ofrecer.

En medio de la peor crisis del entrenador en el club, con el que ganó ocho títulos en 11 años, recibió críticas duras, hasta cruentas. En el citado show de TV, por caso, el periodista Paco Caridad fue lapidario: “Creo que hay que destituirlo, creo que ahora mismo es tóxico”, sorprendió, incluso, al animador del ciclo. “Su presencia es tóxica ahora mismo en el Atlético Madrid. Tiene muchas palabras, mucho trabajo, pero no se refleja en hechos. Los jugadores no entienden los que les transmite, están absolutamente bloqueados y la tendencia es absolutamente en caída libre. Y eso lo tiene que resolver el consejo de administración. No puede no asumir un riesgo, lo que no puede hacer es esconderse”, extendió su juicio a la junta directiva.

“Un empresario tiene que asumir esa situación y no esconder la cabeza bajo tierra como un avestruz. Está perdiendo y perdiendo y no se ve una solución. Es una tendencia negativa. Es destructiva. Ni juega ni tiene concepto, ni marca goles. Ni tienen resultados, ni en casa ni afuera. Solo hay que tirar de catálogo con quiénes ha perdido. Ha empatado con 10 ante el Espanyol, ha perdido con Cádiz, con el Mallorca, Ahora mismo solo tiene palabras, ‘hay que estar unidos, hay que trabajar’. Obras son amores y no buenas razones”, concluyó su editorial.

Sucedió luego del tropiezo del Atlético Madrid ante Mallorca

El argentino Matías Palacios disintió con el término “tóxico” pero continuó en la misma línea en cuanto al diagnóstico. “El ciclo está culminado, terminado. No se puede jugar tan mal y no puede haber tantos jugadores que no responden al entrenador, no hay una idea, no dan dos pases seguidos. No había una sola jugada elaborada. No creo que Simeone sea tóxico, y tampoco creo que la solución sea sostenerlo como sea hasta el final de temporada. En cualquier otro club y cualquier otro entrenador que no tenga la chapa de Simeone ya está afuera, porque el equipo no da para más”, golpeó.

¿Qué dijo el Cholo ante otro paso hacia el pozo del Aleti? “Esta derrota duele. Estamos cometiendo errores defensivos que nos ponen los partidos muy cuesta arriba. Estoy ocupado en mejorar”, señaló.

* Las principales acciones del tropiezo del Atlético Madrid frente al Mallorca

Seguir leyendo: