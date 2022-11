Fichaje de Héctor Herrera por el Houston Dynamo de la MLS creo que es un desperdicio: Gerardo Martino

Héctor Herrera fichó por el Houston Dynamo de la MLS en marzo de 2022. Foto: Thomas Shea-USA TODAY Sports

Con el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 próxima a iniciar, las 32 selecciones participantes se encuentran tomando forma y México no es la excepción. Casi dos semanas restan en el plazo límite para que las naciones presenten a los jugadores que les representarán en la justa deportiva y en ese marco, los candidatos por el Tri están casi definidos.

Entre los jugadores que parecen tener un sitio asegurado en tierras mediorientales es Héctor Herrera, de quién Gerardo Martino ha dedicado algunas palabras respecto a la actualidad del mediocampista. El seleccionador nacional confesó que él hubiera deseado que HH se mantuviera en el fútbol europeo en lugar de haber fichado por un club estadounidense.

“Tengo una altísima consideración por Héctor como futbolista. No me preguntó, pero si lo hubiera hecho ‘¿Vengo a Houston?’ Le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención. Era un desperdicio que no siguiera compitiendo en el alto rendimiento, pero la verdad es que me parece un desperdicio que no se quedara (…) Hablo de lo que me hubiera gustado”, dijo el Tata en entrevista con Roberto Gómez Junco y la cadena ESPN.

Héctor Herrera fichó por el Houston Dynamo de la MLS en marzo de 2022. Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

El mexicano salió del Atlético de Madrid y abandonó el fútbol español a inicios de este año cuando fichó por el Houston Dynamo de la Major League Soccer. Desde entonces, el futbolista se ha mantenido con un discreto rendimiento en las canchas estadounidense jugando para un equipo que terminó penúltimo de su conferencia con apenas 36 puntos de 102 posibles.

Martino explicó cómo es que veía la situación: “En el caso de Herrera (lo que pasaba) es que no tenía tantos minutos en el Atlético de Madrid, pero competía en cada entrenamiento con Koke, con Kondogbia, con lo jugadores de alto nivel. La temporada pasada había un jugador preparado para cuando yo lo traiga. Cuando el entrenador del Atlético de Madrid lo puso y le cambió la cara al equipo.

En el balompié ibérico, el exPachuca logró salir campeón de LaLiga en la temporada 2020-21 con él como una pieza importante en los cuadros de Diego Simeone. Antes de eso, consiguió múltiples trofeos como capitán del Porto de Portugal donde jugó por seis años. En total, Herrera e mantuvo en Europa de 2013 a 2022 con altas y bajas, pero siempre caracterizado por tener una técnica muy desarrollada.

Héctor Herrera ha sido un jugador común en las diversas convocatorias del proceso de Gerardo Martino. Foto: REUTERS/Jose Cabezas

La prelista de Martino para Qatar 2022:

Esta convocatoria es para dos juegos amistosos -contra Iraq y Suecia- previo a viajar a Qatar y la conforman 31 futbolistas, de los cuales saldrán los 26 para el torneo de FIFA.

Porteros: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (FC Juárez) y Rodolfo Cota (León).

Defensas: Kevin Álvarez (Pachuca), Jesús Angulo (Tigres), Néstor Araújo (América), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Gallardo (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax) y Johan Vásquez (Cremonese).

Mediocampistas: Edson Álvarez (Ajax), Roberto Alvarado (Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Luis Chávez (Pachuca), Andrés Guardado (Real Betis), Erik Gutiérrez (PSV), Héctor Herrera (Houston), Diego Lainez (Sporting Braga), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey) y Erik Sánchez (Pachuca).

Delanteros: Rogelio Funes Mori (Monterrey), Santiago Giménez (Feyenoord), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Hirving Lozano (Napoli), Henry Martín (América), Alexis Vega (Chivas) y Jesús Corona (Sevilla).

