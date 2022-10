El Tata Martino oficializó la prelista de México para el Mundial Qatar: no citó a Chicharito Hernández y sí a Rogelio Funes Mori

Gerardo Martino inició su ciclo en la selección de México en enero de 2019 y lleva dirigidos 61 encuentros con 40 victorias, 11 empates y 10 derrotas

El entrenador de la selección de México, Gerardo Martino, oficializó la prelista de 31 jugadores que serán tenidos en cuenta para el Mundial Qatar 2022 con la ausencia confirmada de Javier Chicharito Hernández, quien no entró en la consideración del Tata para enfrentar a la Argentina, Polonia y Arabia Saudita en los tres duelos correspondientes al Grupo C de la Copa del Mundo.

Este primer corte contiene a futbolistas del plano local e internacional que viajarán junto a 15 sparrings a Girona, España, para realizar el último tramo de la preparación. México jugará distintos amistosos el próximo 9 y 16 de noviembre frente a Irak y Suecia. Ambos cotejos se disputarán en el estadio Municipal Montilivi de la ciudad española.

La nómina también confirmó que Chicharito se perderá la cita mundialista que iniciará el 20 de noviembre en una acción consecuente al ciclo del entrenador con el delantero de Los Ángeles Galaxy. Hernández jugó su último partido con la Tri el 7 de septiembre de 2019 en lo que fue victoria por 3-0 ante los Estados Unidos en un amistoso.

Su ausencia consumada generó un sinfín de rumores que desactivó Martino en medio de una entrevista con el diario mexicano Récord: “Hace un mes más o menos fue la última. Tuvimos tres charlas, una personal, una por teléfono y otra por Zoom. No hay ninguna cuestión personal, hay una decisión que como entrenador me toca tomar y obviamente tratándose de Javier (Hernández) mucho más, las voces son diferentes y todos aceptan, pero no es personal y el que determina soy yo”.

Javier Chicharito Hernández disputó tres mundiales con la Selección de México

Con 52 goles en 109 partidos con México, Hernández no podrá decir presente en su cuarto Mundial (2010, 2014 y 2018) en una selección que posee problemas en la parte ofensiva del equipo porque dos de sus figuras mantienen problemas físicos que los podría dejar afuera de la Copa del Mundo.

Uno de ellos es Jesús Manuel Tecatito Corona. A pesar de haber dicho presente en la lista, su presencia en el debut mundialista es toda una incógnita. El extremo de 29 años sufrió una fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo en medio de una práctica con el Sevilla del 18 de agosto pasado. El informe médico apunta que una lesión de este estilo marca una recuperación de cuatro a cinco meses. A pesar de trabajar a contrarreloj, luce una empresa difícil que pueda estar en Asia.

El otro tocado es Raúl Jiménez. El centrodelantero del Wolverhampton arrastra una pubalgia que no lo ha dejado entrenarse con normalidad, no juega desde fines de agosto pasado en el club de la Premier League y su ausencia favorece al delantero argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori junto a su par del América, Henry Martin.

Muchas cuestiones por definir en la recta final al Mundial Qatar 2022 con una nómina que deberá achicarse de 31 a 26 nombres de cara al 14 de noviembre, la fecha límite para presentar la lista oficial de futbolistas que jugará la cita mundialista.

A continuación, repasamos los 31 jugadores que fueron convocados para los últimos amistosos ante Irak y Suecia:

Arqueros: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez), Rodolfo Cota (León).

Defensores: Kevin Álvarez (Pachuca), Jesús Angulo (Atlas), Néstor Araujo (América), Gerardo Arteaga (Racing de Genk), Jesús Gallardo (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax) y Johan Vásquez (Cremonese).

Volantes: Edson Álvarez (Ajax), Luis Chávez (Pachuca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Erick Sánchez (Pachuca), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Luis Romo (Monterrey), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Andrés Guardado (Real Betis), Diego Lainez (Sporting Braga), Uriel Antuna (Cruz Azul) y Roberto Alvarado (Chivas).

Delanteros: Alexis Vega (Chivas), Hirving “Chucky” Lozano (Napoli), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Henry Martín (América), Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Santiago “Chaquito” Giménez (Feyenoord) y Jesús Manuel Corona (Sevilla).

