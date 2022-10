¿Qué países no jugarán el Mundial de Qatar?

Ibrahimovic, Haaland, Salah, Mahrez y Verratti, algunas de las figuras ausentes en el Mundial 2022

Las Eliminatorias acumularon víctimas de peso. Así como varias selecciones celebraron el pasaje a la Copa del Mundo de Qatar, otras, con grandes figuras en sus filas, quedaron en el camino. La ganadora de la Eurocopa, Italia, no estará en el Mundial. Por el lado de la Conmebol, Bolivia, Colombia, Perú, Chile y Paraguay no estarán en la mayor cita futbolística. Muchas otras selecciones se quedaron afuera con grandes figuras, como Noruega, Egipto, Austria, Suecia y Argelia.

Chile no llegará al Mundial, pero sí Ecuador quien lo superó en las Eliminatorias Qatar 2022

Aunque Messi, Neymar y Mbappé aseguran calidad en cada una de sus selecciones, el listado de ausentes será extenso.

Muchos de los futbolistas que deleitan a sus clubes semana a semana se perderán la cita ecuménica. Y representará un atractivo menos para los fanáticos del deporte. Aquí, una lista de los grandes ausentes del próximo Mundial.

Gianluigi Donnarumma

Gigi peleó por el premio al mejor arquero del año, pero luego su nivel declinó (REUTERS/Alberto Lingria)

El arquero, de 23 años, fue la gran figura de Italia en la Eurocopa que ganó su seleccionado. Sin embargo, su nivel cayó por un tobogán tras la derrota del PSG ante el Real Madrid en la Champions League, en la que resultó decisiva, dado que un error suyo propició la reacción del Merengue. Nada pudo hacer en la repesca ante Macedonia del Norte, quien se impuso en tiempo de descuento y dejó a la Azzurra sin Mundial.

David Alaba

Alaba quedó en el camino ante Gales (REUTERS/Javier Barbancho)

El marcador central-lateral, de 29 años, brilla en el Real Madrid y fue multicampeón en el Bayern Múnich. Sin embargo, no logró conducir a la selección de Austria a la Copa del Mundo: perdió con Gales en el escalón previo a la final del Repechaje.

Marco Verratti

La decepción de Verratti tras el tropiezo ante Macedonia del Norte (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Otra estrella italiana que verá el Mundial por TV. El mediocampista, yal vez el mejor socio hasta el momento de Messi en el PSG, se pierde la segunda Copa del Mundo consecutiva a los 29 años.

Erling Haaland

El camino de la Noruega de Haaland en las Eliminatorias resultó sinuoso (Hakon Mosvold Larsen/NTB via REUTERS)

El atacante del Borussia Dortmund, señalado por los especialistas, junto a Kylian Mbappé, como el heredero de Messi y Cristiano Ronaldo, no participará de la cita porque Noruega. Su seleccionado (y el de Martin Odegaard, otro gran valor) quedó tercero en el Grupo G de las eliminatorias europeas, detrás de Países Bajos (clasificado) y Turquía, que no pasó el corte de Portugal en el repechaje.

Pierre Emerick Aubameyang

Aubameyang, en un partido de Gabón ante Burkina Faso (Visionhaus/Corbis via Getty Images)

El punta de 32 años, hoy de nuevo en gran nivel en el Barcelona, es víctima de un seleccionado que no estuvo a la altura: Gabón.

Mohamed Salah

Salah, en el momento de la ejecución por penales: lo perjudicaron los láseres

A los 29 años, el hombre del Liverpool es uno de los mejores atacantes de la actualidad. Sin embargo, terminó siendo determinante en la eliminación de Egipto, que perdió por penales con Senegal: falló el primer intento de la serie.

Riyad Mahrez

Riyad fue titular en el duelo en el que Argelia quedó en la puerta del Mundial (Getty Images)

La figura del Manchester City, de 31 años, se quedó en la puerta con Argelia. Cayó 2-1 ante Camerún en el minuto 194 de la llave y observó desde el césped cómo se le escurrió la chance.

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan jugó dos Mundiales: Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 (Jonas Ekstromer/TT News Agency via REUTERS)

A los 40 años, el mítico delantero vio pasar su última chance para jugar un Mundial. Entró en el segundo tiempo, pero no logró revertir la derrota de su seleccionado por 2 a 0 ante la Polonia de Robert Lewandowski. El ganador del premio The Best sí irá a Qatar.

James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado

James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, las tres estrellas de Colombia que no participarán del Mundial de Qatar

El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas confirmó la baja de Colombia del Mundial de Qatar. Con esta ausencia, la cita mundialista tampoco contará con las tres grandes estrellas cafeteras. Si bien el equipo de Reinaldo Rueda cumplió con su objetivo de vencer a Venezuela como visitante, no le alcanzó para meterse en el Repechaje debido al triunfo de Perú ante Paraguay.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez

Arturo Vidal y Alexis Sánchez se lamentan por la derrota ante Uruguay que los dejó sin Mundial (REUTERS/Marcelo Hernandez)

Un caso similar al de Colombia ocurrió con Chile, que llegó con chances de clasificarse al Repechaje mundialista. Sin embargo, en la última fecha por las Eliminatorias Sudamericanas no pudo vencer a Uruguay (cayó como local 2-0), aunque tampoco le hubiese alcanzado debido a los triunfos de Colombia y Perú. Arturo Vidal y Alexi Sánchez tampoco podrán engalanar con su presencia la Copa del Mundo de Qatar.

Jorginho

Jorginho fue uno de los futbolistas más destacados de la última temporada (Foto: Reuters)

El mediocampista italo-brasileño protagonizó un 2021 fantástico en el que se consagró campeón tanto a nivel clubes como de selecciones al alzarse con la Champions League después de vencer con el Chelsea al Manchester City en la final, y superar a Inglaterra en Wembley con Italia en el último partido de la Eurocopa. Esos títulos y sus participaciones le sirvieron para ser uno de los candidatos a luchar por el Balón de Oro que finalmente quedó en manos de Lionel Messi.

SEGUIR LEYENDO: