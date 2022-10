Bronca en España y Uruguay contra el Papu Gómez por el rodillazo a Federico Valverde: lo llamaron “carnicero” y publicaron su teléfono

* El cruce entre Papu Gómez y Pajarito Valverde en Sevilla-Real Madrid

Sobre el final del partido de la fecha 11 de la Liga de España en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid le ganaba 3-1 al Sevilla de Jorge Sampaoli, se dio una situación que encendió las alarmas en la selección de Uruguay de cara al Mundial de Qatar 2022, luego de una dura infracción de Alejandro Papu Gómez contra Federico Valverde.

El mediocampista charrúa, una pieza clave en el el Merengue y la Celeste, terminó el juego con dolores en su muslo derecho, lo que generó preocupación por su estado a menos de un mes para la cita mundialista. Gómez recibió la tarjeta amarilla, pero lo peor vino horas después.

El fuerte cruce entre el Papu Gómez y Federico Valverde que terminó con el jugador uruguayo dolorido y preocupado (Captura TV)

En las redes sociales, internautas uruguayos y madrileños mostraron su furia por el rodillazo del Papu a Pajarito Valverde y, además de insultar y tildar de “cerdo”, “mala leche” o “carnicero” al jugador surgido de Arsenal de Sarandí, publicaron su supuesto número de teléfono con el objetivo de hostigarlo por la jugada que dejará afuera del partido de Champions League ante Leipzig al futbolista del Real Madrid.

Federico Valverde celebra el gol del Real Madrid ante Sevilla con Vinicius Junior (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Para tranquilidad del público uruguayo, Valverde no presentó ninguna lesión muscular, tal como indicó el parte médico del club español. El jugador de 24 años no estará entre los concentrados para el duelo de Champions del próximo martes, pero solamente porque el entrenador, Carlo Ancelotti, eligió darle un descanso por el trajín de partidos.

Por otro lado, su pareja, Mina Bonino, hizo una declaración en su cuenta de Twitter sobre el estado de salud del jugador que integra la lista preliminar de Diego Alonso para Qatar 2022: “Fede se siente bien, pero no sabemos realmente si está bien. Es un golpe y fue duro, como tal hay que ver cómo evoluciona. No creemos que sea nada, pero no podemos confirmarlo”.

Mina Bonino y Federico Valverde

Bonino no fue clara al contar cómo se encontraba su marido tras el rodillazo del Papu Gómez, pero con la información del club, queda descartada una lesión severa. En un principio se temió algo peor por el gesto de Valverde.

El uruguayo volvió a ser una de las figuras del Real Madrid y ocupó el puesto de extremo derecho del ataque merengue junto a los brasileños Rodrygo y Vinicius Junior. Además, marcó el tercer tanto de su equipo, que es puntero de La Liga con 31 puntos y suma cuatro victorias consecutivas.

* El resumen del triunfo del Real Madrid ante Sevilla

