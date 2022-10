¿Cómo se armaron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022?

Visa general del Congreso de la FIFA en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha (DECC), el pasado 31 de marzo de 2022, Foto Amin Mohammad Jamali

La ceremonia del sorteo se llevó a cabo el pasado 1 de abril del 2022 con la presencia de 2.000 invitados especiales en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha (DECC). Las 32 selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 conocieron la hoja de ruta que deberán seguir para llegar a la final que se jugará en el estadio Lusail, con capacidad para 80.000 personas, el 18 de diciembre

Las selecciones participantes fueron divididas en cuatro bombos diferentes de ocho países cada uno y esta repartición se realizó de acuerdo al Ranking FIFA (sistema de clasificación de selecciones), vigente al 31 de marzo del 2022. Qatar, como anfitriona, estuvo junto a las primeras siete selecciones del Ranking en el Bombo 1. Brasil, que lideraba la clasificación, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Los otros tres bombos estaban conformados de la siguiente manera:

BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

Como siempre, es importante resaltar que entre las reglas que rigen este evento se destaca que en cada grupo no debían existir dos selecciones de una misma confederación con excepción de la UEFA, que tiene permitido dos como máximo en un mismo grupo.

La gala se inició con un video animado que intentó explicar el sentido y los valores que envuelven a la disputa de la Copa del Mundo. El protagonista fue un turbante, que dijo haber participado, por ejemplo, de “la Mano de Dios” de Maradona en México 86 o de la palomita de Van Persie en Brasil 2014. Se trata de La’eeb, la mascota del certamen.

Luego de que la Copa del Mundo ingresará de la mano de Didier Deschamps, entrenador de Francia, campeón de la última cita disputada en Rusia, llegó el momento del sorteo. Las manos encargadas de darle la ‘suerte’ a las selecciones clasificadas fueron: Cafú, Jay-Jay Okocha, Lothar Matthaus, Ali Daei, Abel Ahmad Malala, Tim Cahill, Bora Milutinovic y Rabah Madjer.

Los elencos sudamericanos tuvieron suerte dispar: Ecuador jugará el partido inaugural en el mundial ante Qatar el domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bait. Y deberá batallar ante rivales de renombre como Senegal (campeón de la Copa África) y Países Bajos, primera en su grupo de la Eliminatoria de UEFA. Brasil tiene adversarios de respeto como Suiza, Serbia y Camerún, aunque en condiciones normales debería avanzar. Y si bien el sorteo no deparó un “Grupo de la muerte” claro, el más parecido a ese concepto es el H, donde quedó la Celeste, con la Portugal de Cristiano Ronaldo, Ghana y Corea del Sur.

Así quedaron conformados los grupos:

GRUPO A: Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda.

GRUPO B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y (Gales-Escocia/Ucrania)

GRUPO C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

GRUPO D: Francia, (Perú-EAU/Australia), Dinamarca y Túnez.

GRUPO E: España, (Costa Rica/Nueva Zelanda), Alemania y Japón.

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

GRUPO G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

GRUPO H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

