Mike Tyson reveló qué consumió el día que se quedó dormido en una entrevista

Mike Tyson se quedó dormido en plena entrevista en TV

Mike Tyson se ha presentado como un hombre completamente renovado en los últimos años. Alejados de las drogas y el alcohol, el ex campeón del mundo de los pesos pesados incluso ha vuelto a pelear en combates de exhibición, pero en octubre de 2020 hubo mucha preocupación en torno a su estado de salud. Es que durante una entrevista a Good Morning Britain parecía que se quedaba dormido al aire y esta semana contó qué fue lo que ocurrió.

El ex púgil de 56 años volvió a concederle una nota a Piers Morgan, conductor de aquel programa, y contó su verdad: “Fue mi culpa. Me había lastimado en ese momento en particular. Estaba entrenando. Recibí algunos analgésicos de mi esposa y después de recibir estos analgésicos simplemente era incapaz de articular nada. Fue un desastre”, explicó entre risas.

En el video de aquella charla se puede ver a un Tyson excesivamente cansado, que por momentos agachaba la cabeza al aire. La estrella estadounidense no logró expresarse con claridad, ya que en sus respuestas arrastraba las palabras. Incluso ante una extensa pregunta que le realizó la periodista e incluso se quedó dormido frente a la cámara.

Ese programa tenía como objetivo promover su pelea contra Roy Jones Jr, que finalmente se celebró el 28 de noviembre de aquel año. El duelo marcó el regreso de Iron Mike y si bien se realizó bajo la supervisión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no se declaró a un ganador oficialmente ya que se trató de una pelea de exhibición. Las tarjetas virtuales que realizaron los jueces Christy Martin, Chad Dawson y Vinny Pazienza le dieron un “combate nulo” salomónico al trámite, aunque durante los ocho rounds fue Tyson el que brilló.

Si bien la pelea tuvo un carácter amistoso desde lo reglamentario, los peleadores buscaron dar un buen espectáculo y ganar esta velada. Con guantes de 12 onzas, sólo había una regla de la Comisión Atlética de California (CSAC): cuidar la salud de los pugilistas que superaron la barrera de los 50 años. El árbitro estuvo atento a eso, aunque Tyson impuso las condiciones y Jones Jr. pasó buena parte de la pelea trabando las intenciones de su rival y buscando aire, mostrando la clara diferencia física que existía entre ambos.

