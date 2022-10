Raúl Jiménez amenazó al Dibu Martínez rumbo al Mundial de Qatar 2022

Raúl Jiménez envió un reto al Dibu Martínez antes de Qatar (Foto: Instagram/miseleccionmx)

La rivalidad entre México y Argentina escribirá un nuevo capítulo en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El país tricolor no ha tenido la mejor de las suertes en las ocasiones que han enfrentado a los albicelestes en el certamen, situación que aprovechó el portero Emiliano Martínez para celebrar la presencia de México en su sector. Ante ello, el delantero Raúl Jiménez lanzó una amenaza y aseguró conocer los puntos débiles del Dibu.

Durante una entrevista con el periodista Sebastián Vignolo en Star+, el delantero de los Wolves de Wolverhampton habló sobre sus expectativas acerca de enfrentar de nueva cuenta al combinado de Lionel Scaloni. No obstante, tomó tiempo para referirse al polémico gesto del arquero del combinado durante el sorteo que definió a los grupos de la Copa del Mundo, donde dio a entender que México sería un rival fácil de superar.

El periodista enunció una situación hipotética donde el combinado mexicano tuviera la fortuna de cobrar una pena máxima. “Si hay penal para México ¿lo pateas tú?”, preguntó. En ese momento, sin titubear, el Lobo Mexicano aseguró que: “sí, claro. Es más, ni tengo que ir por la bola, ya me la van a pasar”.

Emiliano Martínez es el arquero titular de Argentina (Foto: Instagram/@emi_martinez26)

En los siguientes instantes, recordó que el arquero que disputa el mismo circuito que él suele buscar la desconcentración de los delanteros en las penas máximas a través del diálogo. Sin embargo, Jiménez aseguró no tener miedo y se mostró seguro de ser el vencedor en caso de encontrarse en dicha situación.

“No pasa nada, ya lo conozco. Lo he visto y sé lo que hace. A ver si algún día me toca aquí en Premier League patearle uno primero y para que vea que no es fácil (parar el penal)”, arremetió el nueve de la Selección Mexicana.

¿Que dijo el Dibu Martínez acerca de la Selección Mexicana?

El viernes 1 de abril, durante la ceremonia en Doha donde se realizó el sorteo oficial de cara al Mundial de Qatar 2022, Emiliano Martínez siguió la transmisión en vivo desde su hogar. Debido a que su selección se posicionó como cabeza de grupo, fue testigo de cuando el nombre de México salió del Bombo número 2 para integrarse al sector C como el primer rival confirmado.

Así reaccionó Emiliano 'Dibu' Martínez, portero de Argentina, al ver a México en el grupo C de #Qatar2022. 🇲🇽🇦🇷



(vía mandinha_martinez_/IG) pic.twitter.com/xmiqwYgPmV — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 2, 2022

Uno de sus familiares se encontraba documentando el momento del sorteo cuando el guardameta del Aston Villa festejó con efusividad que el nombre del combinado dirigido por Gerardo Martino haya salido en el papel. “Easy, easy”, es decir “fácil, fácil”, fue la frase que el futbolista enunció mientras el resto de sus acompañantes celebraron el momento.

¿Cuáles fueron las reacciones acerca del gesto del Dibu?

Uno de los personajes que se indignó ante la reacción del futbolista fue el periodista de ESPN David Faitelson. Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el polémico personaje aseguró que “hace mucho tiempo que los juegos de futbol no se ganan hablando, amenazando o burlándose”.

México y Argentina chocarán en Qatar 2022, el 26 de noviembre de 2022 (Foto: Infobae)

Otro de los periodistas que reprobó los dichos del guardameta y dio a conocer su postura fue Martín del Palacio Langer. En la misma red social escribió que “mejores jugadores se han alegrado por enfrentar a México y han terminado en su casita. Guardemos este video. Recordémoslo en unos meses”.

¿Cuándo es el partido de México vs Argentina?

Luego de enfrentar a la Selección de Polonia en su presentación mundialista, el combinado mexicano tendrá su segunda prueba crucial contra la albiceleste. El duelo tendrá lugar el sábado 26 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas del centro de México en el marco de la jornada dos de la fase de grupos. Posteriormente, los del Tata Martino cerrarán su primera ronda contra Arabia Saudita cuatro días después.

SEGUIR LEYENDO: