Una leyenda de Portugal le pidió un autógrafo a Messi: “Sólo he visto dos jugadores mejores que yo”

Se vivió una jornada muy especial en el estadio Da Luz, la casa del Benfica de Portugal. Por una nueva jornada de la fase de grupos de la Champions League, el PSG de Lionel Messi visitó a Las Águilas. Fue un partido cargado de emociones, en el que La Pulga anotó una gran conquista, pero también encendió las alarmas porque tuvo que ser reemplazado del campo de juego por una molestia.

Pero antes de la acción, los aficionados pudieron presenciar un encuentro muy particular en el ingreso a la zona donde los futbolistas se encaminan a los vestuarios. La leyenda del fútbol de Portugal Paulo Futre, quien dejó su marca en la historia del Atlético de Madrid, vio al número 30 del Paris Saint Germain y no pudo evitar aprovechar la ocasión para saludarlo.

En el cruce, que captaron las cámaras de la TV, se ve el abrazo que le da Futre a Messi. Y luego de intercambiar unas palabras, el ex atacante luso le pide que le firme un autógrafo en una camiseta del Aleti, el club que lo tiene como uno de los ídolos de su historia.

Una vez que terminó el encuentro, fue el propio ex jugador, que oficio de comentarista para la transmisión oficial en su país del duelo por Champions, el que aprovechó sus redes para describir lo que fue ese momento y también dejó un recuerdo sobre Diego Maradona.

Soccer Football - Champions League - Group H - Benfica v Paris St Germain - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - October 5, 2022 Paris St Germain's Lionel Messi reacts REUTERS/Pedro Nunes

“Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos. Diego Maradona fue el único jugador al que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87. Hoy he pedido el segundo a Leo Messi”, escribió el futbolista que surgió en el Sporting de Lisboa, pero que atravesó sus mejores años en el conjunto madrileño.

Hay que destacar que Futre se consagró campeón de la Copa de Europa 1987 junto al Porto. Eso le valió quedar en la segunda posición de la votación para el premio Balón de Oro de esa temporada, que quedó en manos del neerlandés Ruud Gullit (PSV Eindhoven / Milan). En sus seis años en el Atlético de Madrid, el luso se consagró en dos ocasiones en la Copa del Rey, una venciendo en una recordada final a su eterno rival, el Real Madrid.

Además de este cálido encuentro, Messi volvió a ser protagonista de un encuentro clave para el futuro del conjunto parisino en la máxima competencia del fútbol en Europa. A los 22 minutos, el astro rosarino abrió el pie izquierdo y envolvió la pelota para llevarla al ángulo superior derecho del arquero Odysseas, tras una habilitación de su amigo Neymar.

Después de 80 minutos en gran nivel, en una jugada sintió una molestia y el corazón de todos se paralizó. Cuando encaró hacia el arco, pareció faltarle chispa para completar la acción y el remate. Enseguida fue reemplazado por el entrenador Christophe Galtier, y en la salida, la Pulga le susurró algo al oído. Frente a este escenario, habrá que ver si esta situación le impide jugar el próximo sábado ante el Reims por la Ligue 1, el torneo en Francia.

Futre, una leyenda del Atlético de Madrid (REUTERS/Juan Medina)

