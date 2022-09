“The machine”: el día que Diego Armando Maradona le mostró todo su fanatismo a Roger Federer

El astro del fútbol y el tenista suizo se cruzaron en un torneo y se repartieron elogios

El 15 de septiembre quedará marcado a fuego en la historia del deporte como el día que Roger Federer, uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos, anunció su retiro de la actividad profesional a los 41 años.

El mundo reaccionó ante el adiós del suizo y también aparecieron varias imágenes del encuentro que tuvo hace ya varios años con Diego Maradona, un confeso fanático del tenis y del propio Federer. El cruce tiene fecha de febrero de 2013 en el marco del ATP de Dubai. A pocos meses de la visita de Roger (diciembre del año previo) a la Argentina, Pelusa no pudo asistir y pudo darse el gusto de ver a Su Majestad en Medio Oriente.

“My friend (mi amigo), the machine (la máquina)”, le dice Maradona a Federer mientras lo estrecha en un fuerte abrazo. “¡Qué bueno verte!, ¿Cómo va todo? No estuviste en Buenos Aires”, agrega el suizo mientras Diego le agarra afectuosamente la cara durante el saludo.

En el video, que es parte del documental que hizo ESPN durante la estadía de Diego como DT de Doradas en el fútbol mexicano, el histórico número 10 de la selección argentina no ahorró elogios para uno de los mejores de la historia.

“Nadal es fantástico, Djokovic es fantástico, pero cómo ‘La máquina’ no hay ni va a haber. Sampras muy bueno, Agassi, buenísimo. Si querés te hablo de Connors, de Vilas, quedan todos muy lejos de ‘La máquina, de Federer”, confesó Maradona en diálogo con el periodista Miguel Simón.

Una postal de aquel encuentro entre Maradona y Federer en Dubai (ATP World Tour)

Aquel encuentro entre dos estrellas mundiales del deporte se dio después del triunfo de Juan Martín Del Potro 6-4 y 6-4 sobre el indio Somdev Devvarman. Una vez que terminó el encuentro, Diego bajó a la cancha y comenzó a pelotear con el tandilense. “Es un placer compartir momentos con Diego. Todos los argentinos lo aman, es nuestro representante número uno en el mundo del deporte”, comentó el tenista argentino.

Acto seguido, Maradona se quedó a presenciar la victoria de Federer ante el español Marcel Granollers y luego se produjo el encuentro entre ambos, que contó con la presencia de un traductor que los ayudó a comunicarse. Esa fue la segunda vez que ambos hablaron, luego del primer mano a mano en 2010.

Luego de eso, el tiempo pasó y Federer volvió a pisar territorio argentino en 2019. En noviembre, el suizo vino a Argentina a disputar un torneo de exhibición junto a Alexander Zverev, pero no se pudo ver con Maradona porque Pelusa no estaba en el país. A pesar de eso, DM le dejó un inolvidable mensaje que se mostró en las pantallas del estadio Parque Roca.

“Hola maestro, máster, máquina como te digo yo; fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en mi país, me llames y me digas lo que necesitas”, dijo el ex entrenador de Gimnasia.

“Quiero que le mandes un beso grandote a tu señora y a tus hijos”, concluyó en el video que generó el aplausos de todos los fanáticos de Federer, y del propio suizo.

