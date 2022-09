El campeón mundial Oleksandr Usyk volvió a su hogar en Ucrania tras la invasión rusa y compartió en las redes las imágenes de la destrucción

Oleksandr Usyk regresó al hogar que tuvo que abandonar hace meses por el conflicto con Rusia

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania obligó la evacuación de miles de civiles de la ciudad de Kiev. Entre la enorme lista de personas que abandonaron la capital, aparece el nombre del boxeador Oleksandr Usyk, quien se alistó al servicio militar para defender los colores de su país. Meses después del momento de mayor tensión, el actual campeón y dueño de los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB regresó a su hogar y mostró en las redes sociales el estado actual después del paso de las tropas enemigas.

Una de las imágenes muestra su jardín trasero casi completamente demolido con gran parte del césped desenterrado por lo que parecen ser huellas de tanques. El propio Usyk posó para una foto afuera de su casa con la bandera de Ucrania levantada a su lado y otra haciendo contacto con la misma. Además, estuvo acompañado por su esposa Katerina en lo que fue un paseo por la zona que fue foco de conflicto con Rusia durante varias semanas.

Oleksandr viene de derrotar a Anthony Joshua por segunda vez para retener sus cinturones de campeonato y admitió que no peleará hasta 2023 para pasar tiempo su familia y recuperarse completamente de todas sus lesiones. El ucraniano llegó a la cima luego de una pareja pelea en Jeddah, Arabia Saudita y en su momento reveló que se retirará si su próxima pelea no es contra el campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury. “Estoy seguro de que aún no se ha retirado. Estoy convencido de que quiere pelear conmigo”, declaró Usyk.

El boxeador mostró en sus redes sociales el momento en el que volvió a la localidad de Vorzel, en las afueras de Kiev

Y agregó al respecto de su futuro en el ring: “Quiero pelear con él y si no estoy peleando con Tyson Fury, no pelearé en absoluto”. Según informaron diversos medios británicos, Fury ya aceptó la llamada y se espera que la gran pelea tenga lugar a principios de 2023 en lo que sería la unificación de los títulos de la categoría pesados. Sin embargo, el Rey Gitano tiene todo acordado para enfrentarse a Anthony Joshua en la ‘Batalla de Gran Bretaña’ el próximo 3 de diciembre con una división de bolsa de 60-40 ya acordada.

Fury y Joshua tenían un acuerdo para pelear en Arabia Saudita en agosto de 2021, lo que habría sido una unificación de los tres principales títulos de peso pesado. Pero los planes colapsaron después de que un juez estadounidense dictaminara que la revancha de Deontay Wilder debía llevarse a cabo.

SEGUIR LEYENDO: