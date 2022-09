América vs Tigres: dónde y a qué hora ver el platillo fuerte de la jornada 12 del Apertura 2022

América y Tigres se enfrentan en el Estadio Azteca por la jornada 12 de la Liga MX. REUTERS/Henry Romero/File Photo

América y Tigres chocan en la cancha del Estadio Azteca en el partido más atractivo de la jornada 12 de Apertura 2022 de la Liga MX. Con una rivalidad creciente, capitalinos y regiomontanos chocan en la capital mexicana en un duelo que promete emociones y buen nivel de juego ante la conformación de cada plantilla. Además, se mide la mejor ofensiva del torneo en contra de la mejor defensiva.

El mal arranque de semestre de la Águilas ha quedado atrás en lo que ha sido una destacada recuperación pues, tan sólo en sus últimos siete compromisos el equipo dirigido por Fernando Ortiz tiene un balance total de victorias. Por el lado felino, los de Miguel Herrera han presentado dificultad para ganar en sus recientes tres partidos con únicamente empates registrados.

América vs Tigres

¿Cuándo y a qué? Sábado 03 de septiembre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio Azteca, en Ciudad de México.

¿Dónde ver? A través de las señales de TUDN.

América y Tigres se enfrentan en la jornada 12 de la Liga MX. Foto: @LigaBBVAMX

“La localía queda de lado”

En conferencia de prensa y antes de viajar a Ciudad de México, el argentino Guido Pizarro destacó la igualdad de ambas escuadras, la intención de conseguir el triunfo por la importancia que ello representa, y se dio el tiempo para desestimar el buen paso que América registra este semetre jugando en el Estadio Azteca.

“Independientemente de que son la mejor ofensiva contra la mejor defensiva, creo que lo más importante va a ser el trámite del juego y el que maneje el encuentro. Eso va a marcar un poco de quién será el protagonista y va a ser el que pueda llegar a hacer un poco mejor las cosas. Somos grandes equipos y la localía queda un poco de lado”, sostuvo.

Al duelo llegan los equipos que mejor atacan y mejor defienden. América posee la mejor cosecha goleadora con 24 anotaciones a favor (por 10 en contra), mientras que Tigres los hace como la menos goleada del torneo con apenas siete tantos permitidos (pero a la ofensiva sólo tiene 12 logradas). Los dos conjuntos en la parte alta de la clasificación en busca de un lugar directo a la Liguilla.

Guido Pizarro, jugador de los Tigres de la UANL. Foto: Tigres Oficial

“Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, que viene haciendo las cosas muy bien. Iremos con nuestras armas a una cancha difícil esperando sacar el resultado. Enfrentamos a un rival que está con nosotros allá arriba, sabemos que cada partido en la recta final es muy importante, pero sabemos que lo más importante es el cierre del torneo para llegar de la mejor manera. Se vienen partidos y semanas con muchos encuentros, haremos todo para sacar la mayor cantidad de puntos”, agregó.

Los azulcremas son de momento sublíderes (22 puntos) del semestre luego de once partidos disputados y un complicado inicio. Llegan al choque contra los felinos con una racha de siete triunfos consecutivos, el último de ellos conseguido ante Mazatlán. Por su parte, los dirigidos de Miguel el Piojo Herrera desde la quinta posición (21 puntos) buscan su primer triunfo luego de ligar tres juegos empatados.

En el resto de juegos por la jornada 12 se tienen progamados: Necaxa vs León y Juárez vs Cruz Azul, este viernes; Pachuca vs Santos, Monterrey vs Mazatlán y Atlas vs Pachuca, el sábado, y por último el Toluca vs Guadalajara para el cierre de la jornada el domingo.

