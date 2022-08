Imparable: América alargó su racha a seis victorias consecutivas con voltereta ante Mazatlán

América consiguió ante Mazatlán su sexta victoria consecutiva en el Apertura 2022. Foto: Club América

América ha conseguido hilar ante Mazatlán su sexto triunfo consecutivo en el Apertura 2022. Tras un irregular comienzo de torneo, el cuadro de Fernando Ortiz ha sumado una nueva victoria y alargado una racha positiva que ya ubica al equipo en la cima de la clasificación, por lo menos de manera momentánea (a falta de los duelos de Monterrey, Toluca y Tigres).

Las Águilas se enfrentaron al conjunto sinaloense en juego por la jornada 11 de la Liga MX y lograron revertir el marcador para finalmente ganar tres goles por uno. El resultado significó, entre otras cosas, la consolidación de Henry Martín como goleador del semestre, además de ser la mejor ofensiva y haber recibido el primer gol en contra en cinco partidos.

“No sé si la palabra es miedo, pero si respeto, creo que generamos un respeto en todos los rivales para poder enfrentarlos de local o de visitante. Si los jugadores piensan que han logrado algo, hay que bajarlos a la tierra de un cocotazo”, aseguró el Tano Ortiz en conferencia de prensa posterior al encuentro.

América consiguió ante Mazatlán su sexta victoria consecutiva en el Apertura 2022. Foto: Club América

El desarrollo de las acciones en la cancha del Estadio Kraken no comenzó de la mejor manera para la institución azulcrema que se vio superada en el marcador apenas a los 11 minutos. Un autogol del chileno Diego Valdés dio al equipo local la ventaja, pero fue el mismo jugador quien, con un tiro preciso, puso el empate cerca de media hora después.

Antes del medio tiempo, Henry Martín hizo oficial la voltereta con su tanto. Ortiz comentó: “Iniciamos con un marcador que siempre es posible y los chicos tuvieron un carácter para poder revertir la situación. Eso habla del profesionalismo, del querer insistir, de confiar y poder hacer lo que han logrado de levantarse de una situación diferente”.

En la parte complementaria, América consiguió la anotación para definir el encuentro de la cabeza de su defensor Sebastián Cáceres. Recién salidos del vestidor, los azulcremas se volcaron al frente y consiguieron el tercer gol de la noche tras una buena jugada personal del español Álvaro Fidalgo, que puso el esférico a plena merced de Cáceres en el área chica.

América consiguió ante Mazatlán su sexta victoria consecutiva en el Apertura 2022. Foto: Club América

Es entonces que con 18 puntos logrados de 18 posibles, el equipo capitalino ha llegado a un total de 22 unidades y de momento se ubica como el líder de la tabla (pero pendientes de lo que puedan hacer los clubes todavía pendientes por jugar). ”Trabajamos para ganar, salimos a ganar, que no suene de mala manera, pero nosotros trabajamos para ser protagonistas en cualquier lugar donde vayamos a jugar”, concluyó Ortiz.

Brian Rodríguez, refuerzo de América

Con más de la mitad del torneo disputa, las Águilas sumaron un nuevo elemento a su plantilla. Tras varias semanas de negociación con el Los Angeles FC de los Estados Unidos, las directivas llegaron a un acuerdo para que el uruguayo Brian Rodríguez se sume al cuadro mexicano.

El Tano Ortiz, se refirió a la situación y detalló: ”Se suma Brian, ni bien se hizo oficial yo he hablado con él y le he explicado la forma de trabajo que nosotros hacemos y le dije que desde el primer minuto que pise Coapa se va a tener que ganar un lugar entre los once iniciales y generar competencia con los compañeros”.

SEGUIR LEYENDO: