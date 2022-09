Quién es Andrea Martínez, la primera mujer que jugará en la ONEFA

Andrea Martínez es la primera mujer que jugará futbol americano en la ONEFA (Foto: Twitter/@EnelVAR2)

La Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) romperá uno de los más grandes y sólidos paradigmas imperantes en el deporte mexicano. Por primera vez en más de 40 años de existencia de la entidad deportiva, una mujer formará parte del roster de una institución educativa afiliada. Se trata de Andrea Martínez, quien será pateadora de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México para la temporada 2022.

Este 1 de septiembre, la cancha del Estadio Olímpico Universitario se adornó para albergar a los integrantes del equipo y miembros del cuerpo técnico de los Pumas de la UNAM para la foto oficial. Las acciones transcurrieron conforme a la tradición dictada en los días previos al arranque de la temporada pero la presencia de la jugadora con el jersey número 49 rompió con los cánones habituales.

A sus 21 años de edad, la estudiante de la Facultad de Derecho optó por realizar las pruebas para ingresar a uno de los equipos deportivos más tradicionales en la historia de la Universidad Nacional. De acuerdo con su testimonio al medio TV Azteca, decidió ingresar al equipo de futbol americano por influencia de su hermano y su papá, pues durante toda su vida ha mantenido una relación más estrecha con el futbol soccer.

La número 49 tuvo que pasar todos los filtros y pruebas de primer año para adjudicarse un lugar (Foto: Twitter/@joseamoreno13)

El camino no fue sencillo. Según contó, formó parte del grupo de aspirantes que se presentó a las instalaciones del equipo representativo para ponerse a prueba durante una semana entera y cumplió con todos los filtros exigidos para los estudiantes de primer año. Junto con ella, catorce mujeres más hicieron el intento por seguir sus pasos, pero gracias a su habilidad a la hora de patear el ovoide consiguió ser considerada por el cuerpo técnico de la Universidad Nacional.

“Me siento muy emocionada, ansiosa y lista (...) soy una jugadora más del equipo aunque me siento con más confianza. Siento que me hace falta mejorar la concentración a la hora de patear porque el golpeo ya lo tengo más mecanizado, al igual que acomodar el balón, saber a qué altura y con qué parte del pie. Hasta ahora (participaré) en puntos extra, no sé si después se la posibilidad de que sea un gol de campo”, declaró a los micrófonos de Récord.

Por otro lado, el entrenador en jefe José Luis Canales consideró la incorporación de la mujer de 1.69 de estatura como un suceso histórico. Además, destacó que gracias a su habilidad y las cualidades que ha demostrado a lo largo de la preparación tendrá la capacidad de definir partidos o marcadores cruciales.

Aunque ingresará en un ámbito sumamente masculinizado, el entrenador en jefe consideró que Martínez se ha ganado el respeto de todos sus compañeros de vestidor. De igual forma, al ser la primera mujer en la historia dentro del mismo, aclaró que contará con un espacio exclusivo para prepararse antes de cada partido, así como para los entrenamientos.

“Ella se ganó su lugar compitiendo. Pasó todas y cada una de las tradiciones que nuestro equipo por 95 años de historia ha tenido. Desde la iniciación y se ha quedado en el equipo compitiendo. Se ha ganado el respeto de todos los jugadores, ahora deberá ganárselo de los competidores en el terreno de juego”, declaró el capitán Diego Pareyón al medio Esto.

¿Cuándo debutan los Pumas y Andrea Martínez en la ONEFA?

De acuerdo con el calendario difundido por la organización nacional deportiva, el equipo universitario y la nueva pateadora realizarán su debut en la temporada 2022 el sábado 10 de septiembre de 2022 en el Estadio Olímpico Universitario contra los Borregos del Tec de Monterrey.

