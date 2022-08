México vs Paraguay: cuándo y dónde ver a la Selección Mexicana estrenar su nuevo jersey (Foto: Selección Mexicana)

A menos de tres meses para que comience el Mundial de Qatar, la Selección Mexicana comienza de manera oficial sus partidos de preparación, pues este 31 de agosto se medirá a su similar de Paraguay en un partido clave para los seleccionados aztecas, en especial para los que militan en la Liga MX, pues para muchos será su última oportunidad de convencer a Gerardo Martino.

Este México vs Paraguay no será un partido disputado en Fecha FIFA, por lo que los mexicanos que juegan en Europa no forman parte de la convocatoria, la cual está conformada exclusivamente por elementos de clubes mexicanos, quienes no tienen la oblgacióon de prestar a sus jugadores, pero que ha sido un pacto acostumbrado en los últimos años con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Además, este partido tendrá el gran atractivo para la afición de ver por primera vez el nuevo uniforme blanco de la Selección que se estrenó este lunes, el cual utilizará en tierras mundialistas junto a la indumentaria verde.

¿Dónde es el amistoso de México vs Paraguay?

México enfrentará a Paraguay sobre la cancha del Mercedes Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, el cual tiene capacidad para 71 mil epsectadores y que fue inaugurado apenas en el 2017, luego de una inversión cercana a los USD mil 400 millones.

El Mercedes Benz Stadium se inaugurò en el 2017 por USD 1,400 millones de dólares y con capacidad para 71 mil aficionaods(Foto: Dale Zanine/REUTERS)

Este estadio alberga a los Atlanta Falcons de la NFL y al Atlanta United de la MLS, por lo que fue casa de Gerardo Martino durante un par de años cuando dirigía al equipo estadounidense. Además, aquí ya jugó la Selección Mexicana en el 2019 y 2021, contra Venezuela y Honduras, respectivamente y con marcadores de 2-1 y 0-0.

¿Cuándo y a qué hora es el México vs Paraguay?

El Tri se medirá al conjunto guaraní este mièrcoles 31 de agosto a las 20:00 horas, en tiempo de la Ciudad de México, por lo que se podrá sintonizar durante la noche a lo largo del en territorio americano.

Para el horario local de Atlanta, el compromiso empezará a las 21:00 horas, mientras que en horario de Buenos Aires, el juego dará inicio a las 22:00 horas.

Convocatoria para el partido de preparación que jugaremos 🆚 Paraguay 🇵🇾 en Atlanta. ⚽️ 🇲🇽 📋



¡A trabajar con todo! 💪🏻 💚

Más info. ➡️ https://t.co/1z79wccM5h#MEXTOUR | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/6C97KPlGFy — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 24, 2022

¿Dónde ver el amistoso entre México y Paraguay?

En México, la transmisión de este partido amistoso será a través de TV Azteca y TUDN, concretamente en el Canal 7 y Canal 5, por lo que se podrà sintonizar mediante la televisión abierta con las dos televisoras acostumbradas.

En todo Sudamérica, incluido Paraguay, el partido se podrá ver a través de Star+; mientras que en Centroamèrica y Estados Unidos será por TUDN.

La forma de verlo mediante dispositivos móviles y streaming online será únicamente mediante las aplicaciones de TV Azteca y TUDN, así como los servcios de las televisoras de paga.

La camiseta que utilizarà Mèxico para el amistoso contra Paraguay (Foto: Selecicón Mexicana/ADIDAS)

La posible alineación utilizaría el Tata Martino para el México vs Paraguay sería el siguiente:

Carlos Acevedo; Kevin Álvarez, César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Luis Romo, Luis Chávez; Uriel Antuna, Eduardo Aguirre y Alexis Vega.

Cabe recordar que Henry Martin, delantero mexicano en mejor forma de todos, fue baja de la convocatoria por molestias físicas y para no arriegsarse a una lesión mayor mientras se encuentra en su mejor momento de los últimos años.

