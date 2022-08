Charlyn Corral reaccionó a su ausencia en la Selección Nacional: “Quisiera entender las razones por las que soy ignorada”

La jugadora no ha estado exente de problemas con los entrenadores (Foto: @CharlynCorral)

El pasado 26 de agosto la Federación Mexicana de Fútbol dio conocer la lista de 21 jugadores jugadoras convocadas para la próxima fecha FIFA en la que la Selección Mexicana Femenil enfrentará a Nueva Zelanda y al Angel City Football Club.

Tras hacerse pública el listado final de convocadas la ausencia que llamó la atención de nueva cuenta a los ávidos fanáticos del futbol mexicano femenil y más aún después del fracaso en el premundial celebrado en Monterrey, Nuevo León, fue la de la centro delantera de las tuzas del Pachuca, Charlyn Corral.

Bajo este contexto, la ex delantera del Atlético de Madrid tuvo la oportunidad de dar sus primeras impresiones para diversos medios de comunicación durante la presentación de la segunda equipación de la selección mexicana, que sigue sorprendida por no tomarla en cuenta en esta nueva convocatoria.

Ha sido la jugadora más joven en anotar en un Mundial (Foto: @CharlynCorral)

“Yo estoy igual que ustedes, muchas veces quisiera entender las razones por las que soy ignorada, mi trabajo es como que no existe. Yo solamente trabajo, mucha gente, muchas jugadoras me respetan por lo que he hecho y lo que sigo haciendo, muchas veces en la Selección parece que no es así”, expresó

Aunado a esta situación la mexicana reconoció que en momentos pudo ser ‘incómoda’ dentro del Tricolor femenil: “Puede ser que sea una jugadora incómoda, eso si, con mis compañeras no, pero a lo mejor algo no les gusta”, resaltó.

Más adelante la ganadora al premio Estatal del Deporte en México en 2006 remarcó que lo largo de su trayectoria no ha sido alguien que se quede callada durante los diferentes procesos a los que se ha enfrentado dentro y fuera de las canchas.

Foto: Twitter/@cancherosmx_

“Sí tengo carácter y no me he quedado callada cuando veo injusticias, es cierto, no voy a decir que no he hecho nada, no he hecho nada, pero hay cosas que no han visto bien, pero yo no he tenido problemas con nadie, ni con el cuerpo técnico ni compañeras, no hubo acercamiento cuando me rompí la rodilla, hay cosas que no me he explicado y ahora que no se consiguió el objetivo creo que hay que empezar de cero, que se limpie todo y se empiece a trabajar bien”, remató

Cabe recordar que todavía no hay un cuerpo técnico definido después de la destitución de Mónica Vergara, los encargados Miguel Ángel Gamero y Cristian Flores interinos del banquillo tricolor determinaron llamar a elementos como Emily Alvarado del Stade de Reims francés, Kenti Robles del Real Madrid español o Alicia Cervantes del local Chivas.

Los partidos a encarar en la nueva etapa de la selección femenil

México vs Nueva Zelanda: viernes 2 de septiembre a las 18:00 horas, en el Estadio Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, California.

México vs Angel City: lunes 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Banc Of California, de Los Ángeles, California.

Selección Mexicana Femenil en Concacaf W. Foto: @Miseleccionfem

La lista de convocadas

Porteras: Emily Alvarado (Stade de Reims) e Itzel González (Club América).

Defensas: Rebeca Bernal (Monterrey), Greta Espinoza (Tigres), Cristina Ferral (Tigres), Jimena López (OL Reign) Kenti Robles (Real Madrid), Karina Rodríguez (Washington Spirit) y Bianca Sierra (Tigres).

Mediocampistas: Nancy Antonio (Tigres), Yamile Franco (Monterrey), Diana García (Monterrey), Eva González (Club América) y Carolina Jaramillo (Chivas).

Delanteros: Scarlett Camberos (Club América), Joseline Montoya (Chivas), Alicia Cervantes (Chivas), Diana Ordoñez (NC Courage), Jaqueline Ovalle (Tigres) y María Sánchez (Houston Dash).

