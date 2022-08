“Me hubiera disculpado hasta que escuché lo que dijo”: Lewis Hamilton avivó la tensión con Fernando Alonso en la F1

Lewis Hamilton habló sobre el incidente que protagonizó con Alonso (Reuters)

“Por afuera, qué idiota. Me cerró la puerta. Tuvimos una gran comienzo. Este piloto siempre está haciendo estas cosas y solo sabe manejar cuando larga adelante”, fueron las palabras que lanzó Fernando Alonso por radio a su equipo después de protagonizar un toque con Lewis Hamilton al inicio del GP de Bélgica.

En la maniobra en cuestión, el español dobló por adentro y el británico por afuera y sus autos se tocaron al punto de que el monoplaza de Mercedes sufrió graves daños que no le permitieron terminar el circuito de 44 vueltas.

Una vez consumada la carrera, en la que salió vencedor Max Verstappen tras una épica remontada desde el puesto 15, fue el propio heptacampeón mundial el que se pronunció al respecto.

“Mirando de nuevo las imágenes, estaba en mi punto ciego y no le dejé suficiente espacio”, reconoció el ex piloto de McLaren, escudería en la que compartió equipo con Alonso, en diálogo con Sky Sports F1.

“Es desafortunado, pero así es el automovilismo. Lo he dado todo para adelantar por fuera en la curva 5. Simplemente no dejé suficiente espacio y he pagado un precio por ello”, continuó Hamilton, y agregó: “No fue intencional, simplemente sucedió”.

El piloto de Stevenage se mostró un tanto molesto con las primeras declaraciones de Alonso tras el incidente: “Realmente no tengo respuesta para ello, prefiero no hacer comentarios al respecto. Hemos tenido diferentes resultados en nuestras carreras”.

Al mismo tiempo, se puso en su lugar para analizar la situación y añadió: “Sé cómo se sienten las cosas con el calor del momento, pero es bueno saber lo que piensa de mí. No fue intencional y asumo la responsabilidad, eso es lo que hacen los adultos”.

Finalmente, antes de abandonar el lugar, al británico le consultaron se iría a disculparse personalmente con su ex compañero de equipo: “Me hubiera disculpado con Alonso. Lo habría hecho hasta que escuché lo que ha dicho”, sentenció.

Del otro lado, al enterarse de que Hamilton había reconocido su culpa en el toque entre ambos, el ovetense (que ascendió un puesto en el Mundial y ahora es noveno) respondió a DAZN: “Si lo dice él, no hay nada más que añadir”.

Cabe recordar que el duelo entre ellos data de hace 15 años cuando ambos fueron compañeros en McLaren y luego de una temporada cargada de tensiones en la que los dos perdieron el título a manos de Kimi Räikkönen (Ferrari), para 2008 Alonso regresó a Renault.





