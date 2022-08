Roger Martínez: Boca Juniors habría presentado una oferta muy “desfavorable” para el América (Foto: EFE/Víctor Cruz)

Luego que se confirmara el fichaje de Brian Rodríguez al América y dar por terminado el mercado para el conjunto azulcrema, desde el campamento de Boca Juniors y contra todo pronóstico se forjó la posibilidad de que un elemento clave en el esquema de Fernando Ortiz abandonde la institución.

En las últimas horas empezó a circular la posibilidad de que Roger Martínez, internacional colombiano, partiera con rumbo a Buenos Aires y concretara uno de los deseos añejos de Juan Román Riquelme para reforzar al Xeneize, esto a raíz de la dura lesión de Exequiel Zeballos que lo mantendrá fuera hasta 2023.

Ahora se han dado a conocer más detalles de la operación, una que desde México empieza a circular como poco ventajosa para la institución americanista, principalmente por el método de pago, pues aunque no se han revelado las cifras, todo parece indicar que el conjunto de Coapa optaría rechazar los plazos establecidos.

De acuerdo con Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports México, la oferta presentada por Boca Juniors es real y se han presentado cifras y formas de transacción, unas que catalogó como “ventajosas para el club argentino”, por lo que el América ve complicado aceptar este tipo de propuestas.

“El interés de Boca por Roger es real. Enviaron propuesta formal con números y formas de pago, obvio ventajosas y a favor del club argentino, que a la directiva del AMÉRICA le genera muchas dudas y por eso lo pensarán a conciencia, así difícil su salida”, señaló a través de sus redes sociales.

Según lo mencionado por el comentarista, Boca habría ofrecido pagos pequeños diferidos a un muy largo periodo de tiempo, por lo que tardarían varios meses en verse reflejados dentro de los despachos del América de México.

“Pagos muuuuyy chiquitoooossss y plazo muuuuuuy largooooooooo… Ventajoso de principio a fin”

Ya en el 2021, el propio Riquelme dio a conocer detalles del por qué el club no pudo avanzar en la contratación del atacante cafetero. “Nos dejaron el club con deuda, no pudimos traer a Roger Martínez porque no nos dejaron plata, quieren escuchar todo eso, se los digo, ahí tienen”, dijo el mandamás xeneize en diálogo con TNT Sports.

Un año después y a pesar de tener el mercado de transferencias cerrado, razón por la que Boca deberá pedir un permiso especial a la Federación, volverán a intentar el fichaje de Roger, aunque todo parece indicar que las pretensiones económicas de las Águilas se mantendrán altas.

Cabe señalar que con la reciente incorporación de Brian Rodríguez, la plantilla del América quedó bien cubierta por el extremo izquierdo, sitio donde se venía desempeñado Roger, pues Jonathan Rodríguez y su compatriota uruguayo recién llegado quedarían como la piezas principales.

Roger Martínez se encuentra en la fase final de su recuperación, luego de una lesión en el femoral de la pierna izquierda que lo ha dejado fuera de las canchas durante dos meses, por lo que no ha sido parte del extraordinario momento que vive el América en los últimos partidos.

Esta situación, sumada a los nuevos refuerzos, a su rendimiento inconsistente y a que termina contrato en el 2023, lo podrían poner en una buena posición para abandonar la Ciudad de México en este mismo verano, siempre y cuando las formas de pago y la cantidad sean acorde a las exigencias de las Águilas.





