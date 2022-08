Condenaron al Cardiff a pagar el pase de Emiliano Sala al Nantes, pero se niegan: “No haremos ningún pago”

Emiliano Sala había sido presentado como nuevo fichaje del Cardiff City

Mientras continúan los juicios contra los responsables del vuelo que trasladaba a Emiliano Sala y se precipitó sobre el Canal de la Mancha, los dos clubes involucrados en este suceso también mantienen un litigio que en las últimas horas tuvo una resolución por parte del TAS: Cardiff City deberá pagar 6 millones de euros al Nantes como una parte del acuerdo que habían tenido por el fichaje del goleador argentino.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en Lausanne (Suiza) comunicó en las últimas horas que “desestimó el recurso presentado por el Cardiff City”. “Tras tomar en consideración todas las pruebas presentadas y todos los argumentos esgrimidos por ambos clubes, el TAS consideró que el traspaso del jugador del FC Nantes al Cardiff City FC se había completado; y debido a que las condiciones establecidas en el Acuerdo de Traspaso se cumplieron antes del fallecimiento del jugador, se estimó el reclamo del FC Nantes del primer tramo de la tasa de traspaso por un importe de 6 millones de euros”, informaron.

Sin embargo, el tema no está cerrado porque la entidad galesa emitió un comunicado donde advirtió su “decepción” con el TAS y dejó en claro que no cumplirán la resolución: “No resuelve la cuestión crucial de la responsabilidad del FC Nantes (y sus agentes) por el accidente, que por lo tanto tendrá que decidirse en otro foro. Una vez que los abogados del club hayan digerido los motivos de la decisión, esperamos apelar y no haremos ningún pago al FC Nantes mientras tanto. Si esas apelaciones no tienen éxito y el club debe pagar la tarifa de transferencia, el club emprenderá acciones legales contra los responsables del choque por daños y perjuicios para recuperar sus pérdidas. Esto incluirá al FC Nantes y sus agentes”.

La transacción se acordó en enero del 2019, cuando la entidad que por entonces militaba en la Premier League inglesa decidió hacer un desembolso récord cercano a los 17 millones de euros para adquirir la ficha del delantero argentino de 28 años. Días más tarde, cuando Sala viajaba para incorporarse a sus nuevos compañeros, el avión privado que lo trasladaba cayó sobre el Canal de la Mancha: murieron el futbolista y el piloto.

“El TAS ha desestimado por completo el recurso interpuesto por el Cardiff City y ha confirmado la decisión dictada por la FIFA el 25 de septiembre de 2019, relativa al traspaso del jugador Emiliano Sala. Por lo tanto, el tribunal dictaminó, como había argumentado el FC Nantes desde el inicio del procedimiento, que la transferencia del jugador a Cardiff City había terminado cuando murió trágicamente en un accidente de aviación. En consecuencia, el CAS ordenó a Cardiff City pagar la tasa de transferencia al FC Nantes y condenó a Cardiff a una suma históricamente alta, con respecto a los costos procesales y de arbitraje”, comunicó la institución francesa durante las últimas horas tras la publicación del TAS.

“El FC Nantes está encantado de que este procedimiento, iniciado por Cardiff City y luego retrasado en numerosas ocasiones por Cardiff City, que ha sido difícil para todos los allegados a Emiliano, finalmente haya terminado. El Club espera que esto marque el final de la campaña de desinformación pública, a la que la FCN nunca ha reaccionado, por respeto a la familia del jugador”, agregaron.

Cabe destacar que esta resolución del TAS marca solamente un porcentaje de los 17 millones de euros: en septiembre del 2019 la FIFA ya había alcanzado la misma conclusión, pero el Cardiff decidió apelar.

“El procedimiento del TAS sólo se refiere al primer tramo del canon de traspaso por un importe de 6 millones de euros del total del canon de traspaso de 17 millones de euros. Los demás plazos no eran exigibles en el momento del procedimiento ante las instancias de la FIFA. El Panel del TAS también confirmó que no le correspondía a la FIFA entrar en el reclamo del Cardiff City de que no debía pagar ningún canon de transferencia al FC Nantes, porque el FC Nantes podía ser responsable de la muerte del jugador”, marcó el informe del TAS.

