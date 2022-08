Novak Djokovic anunció que no jugará el US Open

Novak Djokovic no disputará el Grand Slam de Estados Unidos

Después de consagrarse campeón en Wimbledon tras vencer a Nick Kyrgios en una final emocionante, mucho se especulaba sobre la presencia de Novak Djokovic en el último Grand Slam del año. Finalmente, el propio tenista decidió pronunciarse en sus redes sociales.

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”, sentenció el serbio.

Este es el segundo gran torneo que se pierde esta temporada el ex número uno del ranking de la ATP a raíz de su negativa a vacunarse contra el coronavirus. Anteriormente, Nole había protagonizado un desafortunado episodio cuando arribó a Melbourne para jugar el Abierto de Australia

En el breve comunicado que lanzó a través de su cuenta oficial de Twitter, el oriundo de Belgrado optó por no entrar en detalles ni explicar el motivo por el que no podrá viajar a la ciudad norteamericana. Cabe destacar que su ausencia no afectará a la disposición del calendario y tras su salida, su compatriota Miomir Kecmanovic se convertirá en cabeza de serie.

En desarrollo...