Qué fue de Giovanni Parisi, boxeador que intentó arrebatarle el campeonato a JC Chávez

Giovanni Parisi era conocido como "Flash" por sus velocidad en el ring (Foto: Facebook/Giovanni Parisi)

A lo largo de la trayectoria de Julio César Chávez, uno de los rivales que le dio batalla en el ring se trató de Giovanni Parisi. El italiano retó al César del boxeo por el cinturón del superligero del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) en la década de los noventa. Aunque llegó al cuadrilátero como uno de los rivales más rápidos a los que se enfrentó Julio César, Parisi no pudo ante la grandeza de César Chávez y perdió la oportunidad de ser el púgil que le quitó el cinturón a Chávez.

La contienda se realizó en abril de 1995 en Las Vegas, Nevadas. Para ese momento, el señor Nocaut llegó con un récord personal de 93 victorias, un empate y una derrota; mientras que Giovanni Flash Parisi con 29 victorias y una sola derrota en toda su trayectoria profesional, la cual había ocurrido cinco años atrás antes de enfrentarse con Chávez González.

A pesar de los números del italiano, no pudo ante la supremacía de Chávez González y dejó escapar el campeonato del CMB. Desde entonces, la carrera de Parisi cambió por completo y el desenlace que tuvo su vida marcó al boxeo mundial.

Giovanni Parisi significó un hito en el boxeo italiano (Foto: Twitter/@the_memorypage)

Giovanni Parisi significó un hito en el deporte de su país pues, a pesar de que el boxeo no era tan habitual en Italia, logró convertirse en medallista olímpico y campeón mundial. En 1985 con 18 años empezó su carrera en el ámbito amatéur y tres años después en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 se llevó el oro en la categoría del peso pluma.

Más tarde, ya como peleador profesional se colgó el campeonato del WBO del peso ligero tras mandar a la lona al mexicano Francisco Javier Altamirano al décimo round. Defendió su título en diversas ocasiones hasta que se enfrentó a Chávez.

En cuanto entendió que no podía competirle a Julio nuevamente se dedicó a otras peleas en su categoría hasta su retiro en 2006 cuando perdió ante Frederic Klose; su carrera se resumió en 47 peleas, 41 victorias de las cuales 29 por la vía del nocaut. Falleció tres años después de su retiro, en 2009 cuando tuvo un accidente automovilístico en Italia a los 41 años de edad.

¿Cómo fue la pelea de Julio César Chávez vs Giovanni “Flash” Parisi?

Julio César Chávez venció al "Flash" Parisi por decisión unánime (Foto: Gettyimages)

El sobrenombre de Giovanni surgió a partir de la velocidad con la que se movía en el cuadrilátero y por la forma en la que conectaba los golpes sin darle oportunidad a sus rivales de contratacar, por ello, Julio César Chávez estaba a la espera de un peleador de tal magnitud.

Sin embargo, una vez que inició la pelea, el Flash Parisi no cumplió su papel y mostró una dinámica diferente pues sus movimientos no fueron tan ágiles como esperaba el mexicano, así que benefició para que Julio conectara mayores golpes. Los rounds fueron transcurriendo y no parecía caer el nocaut ya que ambos púgiles estaban bien plantados en el ring.

Julio César Chávez se veía más íntegro que Giovanni Parisi (Foto: Twitter/@MartinAchard)

Pero a la mitad de la pelea, el César del boxeo conectó un golpe en el rostro de Giovanni Parisi, lo cual causó que cayera y el réferi iniciara el conteo reglamentario. La situación no pasó a mayores pues se pudo reponer y continuar con la pelea. Conforme se acercaron los últimos asaltos del compromiso, el intercambio de golpes se volvió más reñida pero Julio César Chávez se veía más íntegro ya que los puñetazos no le causaban daños mayores.

El público se quedó a la espera del nocaut ya que no llegó y terminaron los 12 rounds reglamentarios, por lo que los jueces se encargaron de decidir quién sería el ganador de la contienda. Con las tarjetas de 109 - 118, 109 - 118 y 107 - 120, Chávez González se llevó la victoria por decisión unánime.

