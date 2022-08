Carlos Hermosillo afirmó que Diego Aguirre “no conseguirá grandes cosas” con Cruz Azul

Carlos Hermosillo confesó a Infobae México su disgusto por el manejo actual en la directiva de La Máquina (Foto: Cuartoscuro)

Luego de haber levantado el noveno trofeo en su historia tras 23 años de sequía, el Cruz Azul atraviesa por una crisis de resultados que los ha relegado a los últimos puestos de la clasificación. En ese sentido, en entrevista con Infobae México, el histórico goleador de La Noria Carlos Hermosillo arremetió contra la directiva por el manejo inadecuado de la institución y negó que el proyecto deportivo los llevará al campeonato.

A pesar de que ya no se encuentra al frente de la institución, después de asumir el cargo de director deportivo de las selecciones nacionales en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Jaime Ordiales fue duramente criticado por Hermosillo. Y es que el exdelantero confesó que su labor como directivo no ha sido de su agrado y negó que sus decisiones en la contratación de jugadores hayan sido benéficas para la institución.

“En la parte administrativa tienen demasiados problemas y en la parte deportiva, particularmente, a mí nunca me ha gustado lo que ha hecho Jaime Ordiales a través de su carrera. No nada más en Cruz Azul, sino por lo que ha hecho en América, Guadalajara, Necaxa, Querétaro. (Es) un tipo que no ha hecho absolutamente nada y que hoy arma un equipo, porque él es responsable, él decidió qué técnico vendría”, destacó a Infobae México.

La directiva presentó a Diego Aguirre como nuevo entrenador de Cruz Azul tras la salida de Juan Reynoso (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Desde la salida de Guillermo Billy Álvarez de la Sociedad Cooperativa de la Cruz Azul el panorama del equipo de futbol ha sido inestable. Si bien consiguieron levantar el título durante el torneo Guard1anes Clausura 2021, los cambios súbitos que ha protagonizado el equipo directivo también han repercutido en los resultados deportivos.

Ante ello, y la evidente desorganización que impera al interior del equipo, el máximo goleador en la historia de La Máquina negó que los resultados a futuro del entrenador Diego Aguirre puedan ser favorables.

“Diego Aguirre no llega en un buen momento a la institución porque es un desastre (...) Me apena mucho por el técnico porque no creo que vaya a conseguir grandes cosas”, dijo, aunque también dejó espacio para la crítica por la posible injerencia del argentino en el armado del plantel.

Jaime Ordiales fue presentado por Yon de Luisa como nuevo director de Selecciones Nacionales de la FMF después de ejercer la dirección deportiva de Cruz Azul (Foto: Twitter/@FMF)

“Si el técnico tuvo que ver con las contrataciones, yo me permito decirle al director técnico que ojalá sepa a cuál institución llegó. No está en una institución chiquita, llegó a una gran institución y ojalá así lo vea”.

¿Cuál es la postura de Hermosillo sobre la salida de Juan Reynoso?

Gracias a la intervención de Álvaro Dávila, quien estuvo en el cargo de director deportivo durante algunos meses, Juan Reynoso tomó las riendas de la dirección técnica y llevó al Cruz Azul al campeonato. Sin embargo, la falta de resultados contundentes en los meses posteriores, la sorpresiva salida del esposo de Paty Chapoy de su cargo, así como el regreso de Ordiales propiciaron el relevo del peruano en el banquillo.

“Me molesta muchísimo cuando la gente es corriente para correr un técnico. Cuando no quieren cumplir con las obligaciones que le corresponden. Conozco a Juan Reynoso, conozco su integridad, la gran persona que es y no se les olvide a estos nuevos directivos que no fueron ellos ni el director deportivo, Juan Reynoso junto a los jugadores hicieron campeón a Cruz Azul”, finalizó El Grandote de Cerro Azul.

Hasta la jornada 10 del Apertura 2022, el equipo de La Noria ha podido sumar ocho unidades que los ubican en la penúltima posición general. De igual forma, la situación ha generado descontento entre la afición debido a los siete descalabros que han sufrido y la pérdida de encuentros de relevancia como el Clásico Joven contra el América.

Con información de Carlos Alberto Pérez García*

