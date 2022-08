Habitantes de Monterrey amenazaron con cancelar el ‘Clásico Regio’ por la crisis hídrica del estado FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Durante la noche de este 20 de agosto se disputará una nueva edición del ‘Clásico Regio’ entre los Tigres de la UANL y los Rayados de Monterrey, sin embargo, desde redes sociales ha trascendido un supuesto comunicado de los vecinos de Guadalupe y Sur, quienes advierten que cancelarán el juego como protesta por la crisis hídrica que atraviesa la entidad federativa gobernada por Samuel García.

“Sin agua, No hay clásico. 20 de agosto 16:00. Únete protesta Ave Pablo Livas, Chapultepec, Azteca Américas. Garza Sada y Revolución reparto equitativo de agua a todo Nuevo León”, se puede leer en el supuesto comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, en la parte final de la minuta hacen especial hincapié en que “ya acudimos a todas las autoridades y no pasa nada”, remataron.

NL sigue siendo un caos

Ahora quieren bloquear

Hasta el momento las autoridades estatales o municipales no se han manifestado ante las demandas de los ciudadanos que amenazan con cancelar el Clásico Regio o presentado alguna estrategia para trasladar a los equipos sin problemas.

El estadio de Rayados donde se disputará el Clásico Regio 128 contará con poco más de mil 500 policías, que se encargarán del operativo de seguridad en la edición de este 2022. Se tiene programado que las puertas del estadio, localizado en el municipio de Guadalupe, abran tres horas antes del partido, el cual iniciará a las 19:05 horas.

Por otro lado, para la edición 128 del ‘Clásico Regiomontano’ como parte de la jornada 10 del Apertura 2022, las La Secretaría de Seguridad de Guadalupe realizará un operativo que incluirá cierres viales posteriores al encuentro entre Monterrey y Tigres.

“A partir de las 9 de la noche vamos a hacer cierres en la avenida Pablo Livas, Lázaro Cárdenas, avenida Eloy Cavazos porque el comportamiento es distinto a cuando ingresan, vamos a ayudar a desahogar estas avenidas y a quienes salgan por la vía peatonal, exhortarlos a que aborden el Metro Exposición”, informó Jorge Márquez, secretario de seguridad de Guadalupe.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, 19SEPTIEMBRE2021.- Los Rayados del Monterrey se imponen 2 a 0 ante los Tigres, en el estadio BBVA, en el Clásico Regio 126, partido correspondiente a la jornada 9 de la Apertura 2021. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Samuel García el que se ha robado los reflectores de las crisis de agua en Monterrey

Cabe recordar que a lo largo de la crisis hídrica que ha atravesado el estado de Monterrey por casi más de 2 meses, las polémicas en las que se ha visto envuelto el gobernador y también aficionado a la escuadra comandada por Miguel Herrera, Samuel García siguen dando de que hablar dentro y fuera del estado al norte de la República Mexicana.

Desde decir que atender el desabasto no le correspondía a él hasta su escandalosa estrategia de bombardear nubes, el abanderado de Movimiento Ciudadano volvió a hacer de las suyas el pasado miércoles al reclamar a la ciudadanía el no adaptarse a la escasez de agua que atraviesa la entidad que encabeza.

Fue durante una rueda de prensa que el mandatario regio criticó a los ciudadanos y aseguró que hay gente que se baña dos veces al día mientras escucha al cantante de regional mexicano Julión Álvarez. No obstante, la ciudadanía no fue la única que recibió los regaños de Samuel García pues también el gobernador recriminó a los medios de comunicación por presuntamente no hablar del cuidado correcto del agua en sus espacios.

Samuel García y Mariana Rodríguez expusieron a niños del DIF Capullos en un partido de Tigres de la UANL, a pesar de las advertencias de la CEDH (Foto: Instagram / @samuelgarcias)

Asimismo, Samuel García señaló durante su intervención que las personas sólo centran su atención en la sequía que se vive en el estado y no en la que enfrenta todo el norte del país, donde incluso los golpes de calor han causado muertes.

De forma casi inmediata, las declaraciones del gobernador de Nuevo León se volvieron virales en redes sociales por lo que una avalancha de críticas, comentarios y hasta memes se desbordaron nuevamente sobre Samuel García y su administración.

