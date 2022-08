Carlos Hermosillo habló sobre el América vs Cruz Azul y calentó el regresó de “Cabecita”: “No es traición”

Carlos Hermosillo sobre el regreso de “Cabecita” previo al América vs Cruz Azul: “No es traición” (Foto: Infobae México)

En vísperas de una nueva edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, Infobae México platicó con Carlos Hermosillo, el máximo goleador histórico de la Máquina pero que también cuenta con un exitoso pasado en el conjunto azulcrema.

Hermosillo, quien actualmente funge como talento de Telemundo en Estados Unidos, habló primero sobre el presente de Cruz Azul y el mal momento con el que afrontan este clásico, pues llegan con tres derrotas consecutivas y una goleada 4-0 a manos de Santos Laguna.

“Cruz Azul no llega en un gran momento, pero tú sabes perfectamente que los clásicos... Yo siempre digo que levantan muertos o te hunden más”, mencionó el exjugador dos veces mundialista, justo antes de dar a conocer los motivos del mal momento cruzazulino.

Cruz Azul en el Apertura 2022 de la Liga MX (Foto: Twitter/@CruzAzul)

“Esto es consecuencia de una muy mala planeación, de que los refuerzos siguen llegando en la fecha 9, de que los refuerzos que trajeron, para mí, no son del perfil que debe tener una institución como Cruz Azul... No es posible que nuestro goleador siga siendo Santi Giménez”

A pesar de que el equipo de Diego Aguirre vive un pésimo momento en lo que va del Apertura 2022 y pasa los estragos de un caos en la planeación deportiva, de acuerdo con Hermosillo, a final de cuentas en un clásico no importa el momento, sino lo que impregnen los jugadores en la cancha.

“Entonces ¿cómo enfrenta este clásico?, yo siempre digo que en igualdad de circunstancias pese a cómo llegues. Son clásicos donde tiene que salir el amor propio, defender los colores de tu institución, con mucha integridad, defender a tu afición”, señaló para Infobae México.

Carlos Hermosillo previo al América vs Cruz Azul: "Son clásicos donde tiene que salir el amor propio, defender los colores de tu institución, defender a tu afición" (Foto: Cuartoscuro)

Sobre los siete partidos sin derrota que acumula Cruz Azul contra el América, Hermosillo afirmó que las historias son cosas del pasado y que no influyen en el partido, por lo que hizo referencia a la trágica final que perdió la Máquina en el 2013.

“Las historias son historias, como el campeonato que nos ganaron en los últimos minutos, es una historia, ya quedó en el pasado. La gente que le gusta hacer bullying te recuerda algunas cosas, pero a mí la historia no me dice nada”.

“Cabecita” Rodríguez, héroe de la novena, enfrentará a Cruz Azul por primera vez como jugador azulcrema:

“Yo fui jugador y a lo mejor a la afición no le gusta, pero tenemos que entender que es una parte netamente profesional. Si a Cruz Azul le hubiera interesado regresarlo, pues hubiera hecho todo lo posible por tenerlo”, afirmó el comentarista en Telemundo, quien entiende a la perfección la sensación del Cabecita.

Carlos Hermosillo fue jugador del América durante casi ocho años y ganó cinco títulos de liga (Foto: Especial)

Cabe resaltar que además de darle el octavo título a Cruz Azul en 1997, antes Hermosillo se consagró cinco veces campeón de Liga MX con las Águilas, pues durante más de siete años marcó 93 tantos como americanista y hoy en día se ubica noveno en la tabla de máximos anotadores.

“Cabecita Rodríguez es un gran jugador, rápido, con gol, que me parece le hace falta a Cruz Azul y que va a tratar de ganar hoy, porque hoy defiende los colores del acérrimo rival”

¿Qué le dirías a la afición de Cruz Azul si fueras el Jonathan Rodríguez?

“Que lo que yo hice en el momento que estuve en Cruz Azul lo viví intensamente y me entregué a más del 100%. Que hoy me toca jugar del otro lado pero no se llama traición, se llama profesionalismo. Tengo un cariño muy especial con Cruz Azul, pero tienen que entender que así somos los jugadores profesionales”.

De esta forma el histórico delantero de Cruz Azul y América analizó el Clásico Joven de esta fecha 10 y dio su opinión sobre el polémico regreso de Jonathan Rodríguez a México, pero ahora en los colores del acérrimo rival cementero.





