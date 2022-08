Gio Simeone fue presentado como nuevo fichaje del Napoli

Simeone ya se sumó al Napoli (Foto: @sscnapoli)

Giovanni Simeone está en el momento más destacado de su carrera y un fiel reflejo de esa afirmación es el nuevo paso que dará en su carrera: entrenó por primera vez con la camiseta del Napoli después de ser fichado a préstamo con opción de compra.

El goleador de 27 años tendrá una de las grandes pruebas de su vida deportiva en una de las entidades más populares de Italia. “Primer entrenamiento en azul para Cholito”, compartió la cuenta oficial de los napolitanos junto con diversas fotos del atacante argentino.

El futbolista que surgió de River Plate pero dio un salto deportivo con Banfield, vestirá la quinta camiseta italiana de su trayectoria después de pasar por Genoa, Fiorentina, Cagliari y Hellas Verona. En este último paso se destacó con 17 goles en 35 presentaciones de la Serie A, cifras que lo convirtieron en el cuarto máximo artillero detrás de Ciro Immobile (27), Dusan Vlahovic (24) y Lautaro Martínez (21).

La institución que tiene como gloria a Diego Maradona albergó otros apellidos ilustres argentinos como los de Ramón Díaz, Daniel Bertoni, Ezequiel Lavezzi, Gonzalo Higuaín y Mariano Andújar, entre otros. Tras las salidas del belga Dries Mertens y Lorenzo Insigne, el elenco que comanda Luciano Spaletti está renovando su ofensiva con vistas a la nueva edición de la Champions League que tendrá su sorteo el próximo 25 de agosto.

Simeone, de 293 presentaciones y 87 goles en su carrera, se unirá a las llegadas de Giacomo Raspadori y Tanguy Ndombele, quienes deberían confirmar sus transferencias en las próximas horas. El Cholito estará cedido a cambio de unos 3 millones y medio de euros, con una opción de compra que escala hasta los 12 millones de esa misma moneda.

Será el quinto club en Italia para Gio (Foto: @sscnapoli)

Si bien su temporada más brillante en tierras italianas no le abrió la puerta definitivamente de la selección argentina, Simeone no pierde las esperanzas de dar pelea para meterse en la lista de delanteros que viajará al Mundial de Qatar hacia fin de año. El Cholito figuró en varias pre listas del entrenador Lionel Scaloni para diversos encuentros de Eliminatorias y amistosos, pero finalmente quedó siempre afuera del corte final. El Cholito suma cinco encuentros con la albiceleste en su vida –todos amistosos– con un gol, más allá de que fue suplente en el 2020 ante Ecuador por Eliminatorias y no ingresó.

SEGUIR LEYENDO: