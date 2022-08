El radical cambio físico de un luchador de UFC en apenas tres semanas

El antes y después de Paddy Pimblett en apenas tres semanas

Sorepresa en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) por el radical cambio físico de Paddy Pimblett uno de los mejores luchadores de UFC de los últimos años que expone el régimen al que se someten los peleadores de esta disciplina. El inglés de que en julio de este año venció a Jordan Leavitt reapareció con varios kilos de más.

“No sé si es normal. Se podría decir eso o no”, comentó en diálogo con ESPN durante el backstage de un combate de UFC este fin de semana al ser consultado sobre su aumento de peso. “Cuando sea un poco mayor y comience a pelear contra oponentes clasificados, mantendré mi peso bajo, pero por ahora, disfruto frotándome un poco”, agrgeó.

Según reconoció, en apenas tres semanas desde su última presentación aumentó 20,5 kilos y seguramente seguirá en este camino ya que no tiene agendada ningún combate en el corto plazo. “Creo que voy a pelear en Las Vegas. Eso es lo que espero. He visto que la cartelera está programada para el 10 de diciembre”, comentó al respecto por lo que tal vez se lo verá en el octógono antes de fin de año.

En su cuenta de Instagram, Paddy Pimblett ha subido varios videos comiendo todo tipo de platos en restaurantes, incluyendo frituras y alimentos que suelen estar prohibidos para los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, como se encuentra disfrutando con su familia después de su último triunfo, esto no parece molestarlo.

Paddy Pimblett le ganó a Jordan Leavitt el 23 de julio (Reuters)

El joven británico de 27 años es en la actualidad uno de los grandes aspirantes al título ya que desde su arribo a la compañía UFC ha cosechado tres triunfos, todos antes de completar los rounds: dos por sumisión y uno por nocaut. El propio Dana White, presidete de la empresa, anticipó que su futuro no tiene techo: “Hablar de cosas del campeonato ahora es demasiado pronto, pero tiene esa vibra de Conor McGregor. Cuando camina, cuando está en la arena, la forma en que lo recibe la afición, la forma en que lo cubren los medios. La forma en que las personas que buscan contenido. Creo que lo que haremos a continuación es llevarlo a Boston o Nueva York y que haga un pay-per-view y luego a Las Vegas”, señaló en declaraciones recogidas por el sitio MMA.uno.

Además, Plimbett reconoció ser uno de los luchadores más buscados para combatir: “Todo el mundo quiere pelear conmigo, muchacho. Todos tienen menos de 100.000 seguidores (en las redes sociales) y yo tengo 1,8 millones o algo así. Por eso quieren pelear conmigo. Tampoco soy un tipo muy aterrador. No me veo tan intimidante. Entonces la gente piensa, ‘Oh, puedo vencerlo’. Y cuando te metes en la jaula conmigo y tienes que resolver el rompecabezas, no puedes”.

A finales de julio, cuando venció a Jordan Leavitt, su discurso después del duelo se hizo viral. En ese momento aprovechó la victoria para recordar a un amigo suyo que se había quitado la vida horas antes del evento y entonces pidió a todos los hombres que, si tienen problemas, dejen su orgullo de lado y pidan ayuda.

“Me desperté el viernes a las 4 de la mañana con un mensaje que decía que uno de mis amigos se suicidó. Esto sucedió cinco horas antes del pesaje, así que Ricky... Esta va por ti. Hay un estigma en este mundo, de que los hombres no pueden hablar. Escúchenme bien, si eres hombres y sientes un gran peso sobre tus hombros, y piensas que la única forma de resolverlo es suicidándote, por favor habla con alguien. Habla con quien sea. La gente te escuchará. Yo te escucharé y puedes llorar sobre mi hombro. Iré a su funeral la próxima semana. Así que por favor eliminemos este estigma y que los hombres empiecen a hablar”, declaró emocionado sobre el octógono ante la ovación del público presente.

