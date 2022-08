Comenzó el juicio por las fotos tomadas al cadáver de Kobe Bryant: “Las sacaron para reírse como si fuesen recuerdos”

Kobe Bryant y su hija Gianna murieron en el accidente (USA TODAY Sports)

Este miércoles comenzó el juicio por la demanda presentada por la viuda de Kobe Bryant sobre las fotografías tomadas por los socorristas en el lugar del accidente de helicóptero que acabó con la vida de la superestrella de la NBA. El ex basquetbolista de Los Lakers y su hija adolescente estaban entre las nueve personas que murieron cuando la aeronave se estrelló contra una colina cerca de Los Ángeles en enero de 2020.

Vanessa Bryant alega que sufrió angustia emocional porque el personal del Departamento del Sheriff de Los Ángeles y los bomberos tomaron fotografías de la escena, que luego compartieron con amigos y socorristas. ”Al menos 11 miembros del personal (del alguacil) y una docena de bomberos compartieron las fotos dentro de las 24 horas posteriores al accidente”, escribieron los abogados de Bryant en documentos judiciales. ”En las semanas siguientes, un oficial (del alguacil) mostró fotos de restos en un bar, otro envió fotos por mensaje de texto a un grupo de amigos de videojuegos y el personal (de bomberos del condado) mostró fotos en una gala de premios”.

Luis Li, quien representa a la viuda del astro de la NBA, denunció que los agentes tomaron fotografías con sus teléfonos móviles y se las mostraron a varios individuos. Según argumentó: “Las imágenes fueron compartidas repetidamente con personas que no tenían absolutamente ninguna razón para recibir esas fotografías. Sacaron las fotos para reírse como si fuesen recuerdos ”. En las imágenes se veían los cuerpos de varias víctimas “destrozados, primeros planos de extremidades y carne quemada”.

El helicóptero impactó producto de la poca visibilidad a causa de la niebla que había esa mañana (Reuetrs)

Por su parte, los abogados del condado de Los Ángeles no discuten que se tomaron las fotos, pero insisten en que nunca se hicieron públicas y ya han sido eliminadas. Mira Hashmall, representante del condado en el litigio civil, sostuvo que el caso giraba en torno a este tema de difusión pública. ”Desde el momento del accidente hasta ahora, el condado ha trabajado incansablemente para evitar que las fotos del lugar del accidente sean de dominio público”, dijo. ”Más de dos años y medio después, no ha aparecido ninguna foto del condado en los medios, no se puede encontrar ninguna en línea y los demandantes admiten que nunca las han visto”.

El caso de Vanessa Bryant se ha combinado con uno similar presentado por Chris Chester, cuya esposa e hija de 13 años también murieron en el accidente. A los familiares de varias otras víctimas se les concedieron el año pasado 2,5 millones de dólares en compensación por la toma de fotografías.

Kobe es ampliamente reconocido como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, una figura que se convirtió en el rostro de su deporte durante dos décadas brillantes con Los Ángeles Lakers. Fue cinco veces campeón de la NBA en una carrera que comenzó en 1996 justo después de la escuela secundaria y duró hasta su retiro en 2016, después de lo cual comenzó a construir una cartera de negocios lucrativa. También fue dos veces medallista de oro olímpico, ayudando al equipo estadounidense de estrellas de la NBA a ganar títulos en 2008 en Beijing y 2012 en Londres.

Con información de AFP

