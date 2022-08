El “tsunami” que provocó Serena Williams en el US Open tras anunciar su retiro: furor por las entradas y reventa récord

Serena Williams logró 23 títulos de Grand Slam en singles (Dan Hamilton-USA TODAY Sports)

El mundo del tenis se conmocionó este martes con el anuncio del retiro de Serena Williams tras el US Open, el Gran Slam que arrancará el próximo 29 de agosto, y finalizará el 11 de septiembre. Nadie se quiere perder la despedida a nivel profesional de la jugadora de 40 años que es una leyenda de la raqueta y desde la organización informaron que se generó un furor sin precedentes por las entradas.

Luego de vender 3.200 entradas el lunes, desde la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) se informó que este martes se compraron 16.500 entradas. “Estamos hablando del efecto Serena Williams. Es como un ‘tsunami’. Desde que la gente se enteró de la noticia hasta las 15:00 horas del martes hemos vendido 13.000 boletos. Incluyendo 4.500 para la ‘Opening Night’”, aseguró Chris Widmaier, portavoz de la Asociación.

Aunque Widmaier confesó las artimañas a la hora de la reventa ya que algunos espectadores ofrecen sus boletos de 35 dólares del piso superior del estadio Arthur Ashe para la inauguración del evento el lunes por la noche, a 7.000 dólares en Ticketmaster. El recinto tiene una capacidad de 23.771 personas.

Esta revolución por la venta de entradas tampoco les da una seguridad a quienes las adquieran que el 29 de agosto en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, pueda estar jugando Serena. Eso se sabrá luego del sorteo del evento que será el jueves previo al evento y los partidos de primera ronda se jugarán el 29 y 30 de agosto.

La menor de las hermanas Williams consiguió 73 títulos de singles (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

No obstante, Widmaier recordó que a Williams le tocó jugar en la primera noche en muchas ocasiones y que vez se daría la chance de repetir el escenario. Además, el público confía en que la menor de las hermanas Williams logrará abrochar el triunfo en la Primera Ronda, ya que 1.500 boletos fueron vendidos para el día miércoles, cuando se llevará a cabo la segunda ronda.

Ante el sorpresivo anuncio de Serena, Widmaier reconoció que aún no se sabe cómo será el eventual homenaje a la tenista que el 26 de septiembre próximo cumplirá 41 años. No será la primera vez que haya una despedida de una leyenda en Flushing Meadows, como ocurrió con otros referentes estadounidenses como a lo largo de los años han incluido, entre otras, a estrellas estadounidenses como Andre Agassi, en 2006, y Andy Roddick, en 2012, cuando cayó ante Juan Martín del Potro (por entonces 8° del mundo), por 6-7 (1-7), 7-6 (7-4), 6-2 y 6-4, por los octavos de final.

Serena Williams fue profesional desde los 14 años y en sus inicios no se le permitió jugar en torneos de la WTA. Sus mejores resultados comenzaron a llegar en 1997. A lo largo de su carrera consiguió 39 títulos globales de Grand Slam (23 singles, 14 dobles, 2 dobles mixtos), 73 títulos en single y 23 en dobles, 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos y durante 319 semanas ocupó el puesto número 1 del Ranking de la WTA.

Según Forbes Argentina, Serena ganó US$ 94,6 millones en premios en su campaña en el circuito de la WTA, más del doble de la siguiente mejor referencia, los US$ 42,3 millones de su hermana Venus. Incluso consiguió más logros afuera de la cancha ya que embolsó unos US$ 340 millones (antes de impuestos y honorarios de los agentes) por avales, apariciones y otros negocios.

