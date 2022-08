La millonaria cantidad que pagó Julio César Chávez para contratar a Nacho Beristáin

Nacho Beristáin recordó la millonaria cantidad que le pagó Julio César Chávez (Foto: Twitter/@primetimetalktv)

Uno de los campeones que entrenó Ignacio Nacho Beristáin durante la década de los noventa se trató de Julio César Chávez. El gran campeón mexicano tuvo la fortuna de prepararse en el gimnasio del máximo entrenador mexicano previo a una pelea por el cinturón del CMB en el superligero.

Para ello, Julio César decidió acercarse a Nacho Beristáin para alistarse de cara a su enfrentamiento con Miguel Ángel Mago González, así que contrató los servicios del experimentado preparador de boxeadores por una millonaria cantidad de “billetes verdes”.

Recientemente en una entrevista con Erik Terrible Morales para su canal de YouTube Un Round Más, el galardonado entrenador mexicano confesó la cantidad que Julio le pagó por ayudarlo en su pelea.

En aquel combate de marzo de 1998, Don Nacho estaba trabajando con Ricardo López, así que el César del boxeo se acercó a él para preguntarle si podía pedirle prestado a su entrenador únicamente para esa pelea, en consecuencia, López aceptó y le pasó el contacto de Beristáin.

Chávez González se enfrentó al "Mago" González y se preparó con Nacho Beristáin (Foto: Getty Images)

“Julio le dijo a Ricardo López: ‘Oye Ricardo, préstame a tu entrenador, no seas gacho, para una pelea’. Julio habló conmigo y le digo: ‘Julio, no hay ningún problema yo estoy contigo’”.

Una vez que hablaron y se pusieron de acuerdo, el entrenador reconocido por el Salón de la Fama preparó a Chávez para enfrentarse al Mago González. Los frutos de la pelea fueron benéficos ya que, a pesar de que el señor Nocaut no se quedó con el cinturón, sí le dio batalla a Miguel González y los jueces decretaron un controversial empate.

Pero al término de la pelea, Julio llamó a Don Nacho para celebrar el resultado luego de haberse preparado juntos para el combate. Pero, en primera instancia Beristáin rechazó la invitación.

JC entrenó con Nacho Beristáin (Foto: Getty Images)

“Subí con el a la de Miguel Ángel González. Nos fuimos, me habla y dijo ‘oye ca**n ¿por qué te fuiste? vente a tomar una cerveza con nosotros’. Dije ‘no, ya es muy tarde, ya me voy a dormir’, ‘no ven para acá, necesito hablar contigo’”, recordó para el podcast.

Ante la insistencia de Julio César Chávez, el entrenador originario de Veracruz tuvo que ir aún en contra de su voluntad. Una vez que se encontró con el campeón mexicano entendió que el asunto se trataba para discutir el pago.

Julio pidió que le hicieran un cheque por USD 40 mil, cifra que alarmó a Nacho Beristáin pues no pensaba cobrarle al campeón, incluso pensó entrenarlo gratis.

“Ya cuando llegó dijo ‘¡ey! con el contador, por favor hazle un cheque de USD 40 mil a Beristáin’ y dije ‘no m**mes ca***n ¿USD 40 mil?, dijo ‘¡ah chinga! ¿quieres que te pague más? sino más estuviste conmigo 40 minutos”, recreó la conversación Don Nacho.

Julio César Chávez agradeció a Nacho Beristáin por ayudarlo a entrenar (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro.com)

El preparador de campeones insistió en que no le cobraría ni un peso a Julio César, pues hizo su labor de buena fe y le dedicó tiempo de manera gratis. Pero debido a que no era la primera vez que Beristáin ayudaba a Julio, el peleador decidió darle ese bono como muestra de agradecimiento en las anteriores ocasiones en las que lo ayudó.

“Le digo: ‘No, no es que quiera que me pagues más, no, yo subí contigo de gratis’. ‘No qué gratis, me bajaste de peso en París, me bajaste de peso en Monterrey y ni siquiera te di las gracias, no, ahí te va esa lana’”.

Don Nacho cerró su participación en la entrevista atesorando aquel gesto de Julio pues se arrepintió de no conservar una copia del cheque para sus memorias personales.

