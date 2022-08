Polémica en la Fórmula 1: la controversia y el inesperado sismo que generó la salida de Fernando Alonso a Aston Martin

Fernando Alonso sorprendió a su propio equipo y firmó con Aston Martin para 2023 (Foto: Reuters)

“Llevábamos bastante tiempo hablando con Fernando y estábamos muy cerca de finalizar el acuerdo, faltaban unos puntos menores. Antes de irse de Hungría, confirmé con él que firmaríamos pronto y me dijo: ‘No te preocupes, no he firmado con nadie más’. Y al día siguiente, por la mañana, vi el anuncio de Aston Martin”.

Las palabras que oscilan entre el desconcierto y la indignación son de Otmar Szafnauer, el jefe de equipo de Alpine que durante las primeras horas posterior al GP de Hungría tomó conocimiento de una noticia que pateó el tablero de la Fórmula 1: Fernando Alonso firmó con Aston Martin para reemplazar el próximo año a un Sebastian Vettel que decidió retirarse.

El elenco francés, que dio un golpe sobre la mesa en la temporada 2021 para hacerlo retornar a la Máxima tras dos temporadas alejado, quedó absolutamente sorprendido con la determinación del asturiano de 41 años. El dos veces campeón de F1 no le comunicó la noticia a sus superiores, que se enteraron por las redes sociales cuando el equipo de Lawrence Stroll dio a conocer el acuerdo “por varios años”.

“Nadie en la Fórmula 1 hoy en día está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí”, fueron las palabras del español en el sitio oficial de Aston Martin. El detalle es que esta escudería es, actualmente, una de las que muestra peor rendimiento en la divisional: está 9° en el campeonato de constructores con apenas 20 unidades. Aunque el año próximo recién entrará al tercer año del proyecto de los cinco que se planteó para ganar el torneo.

Oscar Piastri, la promesa más codiciada: es piloto de reserva de Alpine pero habría firmado un pre contrato con McLaren (Foto: Reuters)

El tema de fondo en este movimiento, independientemente del desconcierto que se desató en Alpine, está vinculado a la danza de butacas que se desató. La escudería de origen francés recibió “muchas llamadas de potenciales pilotos” desde que se dio a conocer la salida de Alonso, pero el foco está puesto en el conductor de reserva Oscar Piastri, un australiano de 21 años que fue campeón en las últimas dos temporadas de la Fórmula 3 y Fórmula 2, respectivamente.

Sin embargo, el team que sólo tiene confirmado a Esteban Ocon para el año entrante podría quedarse sin una de las perlas del futuro: advierten que tendría un preacuerdo con McLaren para ser piloto titular en el 2023.

“No sé si tiene un precontrato con McLaren, pero sé es que tiene una obligación contractual con nosotros; y nosotros con él. Las hemos cumplido durante todo el año y son obligaciones con opciones para 2023 y 2024. Tenemos un contrato legal para 2023 y una opción para 2024. Pero no sé lo que ha hecho con McLaren. Es nuestro candidato número uno”, aceptó ante el diario español As Szafnauer, que en pocas horas podría recibir dos duros golpes para el año que se avecina.

El medio francés Auto Hebdo, especializado en el mundo motor, planteó que el bicampeón a bordo de Prema Racing tendría todo encaminado con McLaren para ser el nuevo compañero de Lando Norris en lugar de un Daniel Ricciardo que no está atravesando su mejor etapa. El australiano, que ganó el GP de Italia en 2021 dándole un gran éxito a los británicos después de mucho tiempo, tiene vínculo hasta 2023 pero su nivel no es el adecuado, ubicándose a 57 puntos de distancia de su compañero de escudería en la tabla de pilotos.

Ricciardo está atravesando una mala temporada al mando del McLaren y su futuro es una incógnita (Foto: Reuters)

Lo cierto es que el enroque, de cierta lógica por cierto, que empieza a sonar con más fuerza en la F1 por estas horas es el retorno de Ricciardo a Alpine, equipo para el que corrió durante dos temporadas cuando todavía llevaba el nombre de Renault. “Intentaré volver con un poco más de velocidad en la segunda mitad del año”, se planteó el corredor de 33 años con la mira puesta en la segunda parte del calendario que se reiniciará recién en Bélgica dentro de cuatro semanas.

La primera ficha del dominó cayó con el anuncio del retiro de Vettel el jueves pasado y el efecto ya generó un movimiento que trazó un gran desconcierto de cara a las butacas del 2023. Hasta el momento, Mercedes (Lewis Hamilton y George Russell), Red Bull (Max Verstappen y Checo Pérez), Ferrari (Charles Leclerc y Carlos Sainz) y Aston Martin (con Lance Stroll como compañero de Alonso) son los equipos que parecen tener asegurados a sus corredores para la temporada que se avecina mientras el resto de las escuderías o corredores con contrato analizan las mejores opciones para su futuro.

