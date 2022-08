La violenta reacción de José Ramón Fernández contra Pietrasanta por el América

El experimentado comentarista deportivo perdió la paciencia y agredió a su compañero en el panel de ESPN (Video: YouTube/ ESPN Deportes)

Los debates en el panel de ESPN suelen traer una serie de polémicas y peleas que protagonizan los conductores del programa; entre los más controversiales se encuentran David Faitelson, José Ramón Fernández y Jorge Pietrasanta.

Éstos dos últimos recientemente volvieron a ser los protagonistas de un encontronazo a causa del club América. Pero lo que más sobresalió en la discusión fue la violenta reacción de Joserra pues agredió a su compañero conductor con una pluma.

Como parte del programa de Fútbol Picante de ESPN, los conductores del programa hablaron de la crisis que está experimentando la escuadra americanista y aquel tema desató la furia de José Ramón.

José Ramón se enojó con Jorge Pietrasanta por el América vs Real Madrid (Fotos: Instagram/@joseramonfernandeza/@jorgepietrasanta_)

Debido a que el equipo de Fernando Ortiz no ha logrado obtener los resultados esperados en el Apertura 2022 de la Liga MX, los especialistas del programa preguntaron quién era el jugador líder de la escuadra azulcrema.

Fue ahí cuando Pietrasanta introdujo al debate la capacidad de competencia del equipo americanista en partidos de talla internacional, tal pasó cuando enfrentó al Real Madrid y empató el marcador 2 - 2. “Este equipo sí se le ve capacidad de respuestas y la ha tenido en estos partidos. Hace unos días se alababa el empate con el Real Madrid y ahora se critica si pierde con el León”, comentó.

Aquella observación generó incomodidad de Joserra por lo que de inmediato arremetió contra el comentario y dejó entrever su molestia con Pietrasanta:

Pietrasanta acabó con la paciencia de Joserra por el América vs Real Madrid (Foto: YouTube/ ESPN Deportes)

“¡No bueno, pero son partidos amistosos, te lo he dicho 20 veces, ¡partidos amistosos!”.

De inmediato, el ex colaborador de Televisa Deportes no se quedó atrás y reviró la respuesta de Joserra pues aseguró que siempre que alguien habla del Real Madrid, Fernández se molesta al grado de perder la paciencia, acción que no debería de hacer dentro de los debates deportivos, según Pietra.

“¡Pero entiende José Ramón!, a ti si se te toca el Real Madrid luego luego te prendes, pero ¡es la verdad!, se elogiaba el resultado ¿o no?”, añadió.

José Ramón perdió la paciencia y agredió a Jorge Pietrasanta en un programa de ESPN (Foto: YouTube/ ESPN Deportes)

Debido a que Pietrasanta insistía en que el América estuvo al nivel del equipo merengue en el duelo de pretemporada, José Ramón no dejó de defender su ideal de que fue un partido amistoso y que por ello el conjunto español no jugó con una gran categoría.

Pero el comentario que detonó la actitud explosiva de José Ramón fue cuando Pietra afirmó: “Para mí, ni está en crisis y va a salir y va a terminar teniendo otra vez una buena temporada porque hay respuesta...”, Jorge no pudo acabar su comentario pues en ese momento el ex conductor de TV Azteca se molestó y le aventó una pluma.

Con una fuerza y una notoria molestia, lo único que articuló José Ramón fue “¡no, no, no!” a la par que usó la pluma como proyectil en contra de Jorge Pietrasanta. Aquel gesto sorprendió a los demás conductores que conformaban el panel de Fútbol Picante pues no interrumpieron la discusión.

América empató 2 - 2 con el Real Madrid (Foto: Kelley L Cox/ USA TODAY Sports)

El único que lanzó un comentario fue Faitelson ya que agregó que se verá el nivel del América cuando enfrente a Pumas en la Jornada 8 de la Liga MX. Pietra no se quedó atrás así que arremetió en contra de José Ramón pues aseguró que “enloquecía” cuando alguien hablada del Real Madrid, equipo por el que siente cierta empatía y fanatismo.

“¡Míralo nada más!, se te toca al Real Madrid y enloqueces José Ramón, enloqueces. ¡Wao, no! ¡no le toquen al Real Madrid, el triángulo de las bermudas!”, señaló.

Después ambos comentaristas deportivos volvieron a prender la discusión comparando el nivel en el que se encuentra América en la actualidad con el del Real Madrid. La discusión acabó cuando otros comentaristas agregaron sus observaciones.

