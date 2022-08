Conmoción en Europa por el extravío de 20 mil palomas durante una carrera internacional: “Es un drama emocional y financiero”

Así comenzó la carrera en Francia

Conmoción en el mundo de las aves luego de que cerca de 20 mil palomas no llegaran a la meta durante una carrera celebrada esta semana entre la localidad francesa de Narbona y la ciudad belga de Lieja. Los animales debían recorrer una distancia de poco más de mil kilómetros pero la enorme mayoría se perdió en el camino. Algunos fueron encontrados en Alemania.

la Federación de Colombofilia de Bélgica explicó que fueron 26.149 pájaros los que comenzaron la carrera el viernes pasado desde el sur de Francia, casi sobre las costas del Mediterráneo, pero rápidamente se desorientaron por las tormentas, las altas temperaturas y el viento en contra.

“Como hace tiempo que no llueve, si no se encuentran con un canal o un pequeño estanque, si no encuentran agua, están agotadas y mueren de sed”, explicó a la emisora RTL el aficionado Jean-Pierre Senzée. No obstante, si logran hidratarse es posible que, con el tiempo, acaben regresando a sus palomares.

Lo curioso es que después de varios días algunas palomas han sido vistas al oeste de Alemania. La Federación de Colombofilia de Bélgica publicó un comunicado explicando los hechos y atribuyendo la responsabilidad al organizador de la carrera en Lieja, por liberar a las aves pese a las malas condiciones meteorológicas, y también a la falta de comunicación entre las partes.

Pascal Bodengien, presidente de la federación, explicó a la emisora pública VRT que lo ocurrido “es un drama emocional, un drama financiero, es simplemente muy triste”. Por su parte, el belga Luc Henry había inscrito 87 de sus palomas en la competencia, pero solo 36 habían regresado el martes, cuando prestó declaración a la radio francesa RTBF: “Las palomas no tuvieron ninguna oportunidad”

Bélgica es uno de los países en donde existen mayor cantidad de aficionados a las carreras de palomas (Getty Images)

En medio de las acusaciones, Francine Lageot fue quien cumplió el rol de portavoz de los organizadores: “A las 7:20 (del viernes) las palomas fueron liberadas en presencia de 40 personas. Tomaron enseguida una buena dirección hacia el norte. Expresamos una enorme tristeza por no haber logrado el resultado esperado y el debido retorno de nuestras aves. Nuestro mayor deseo es que todos los aficionados vean a sus palomas regresar a su palomar”. Además, explicó que la competencia no podía atrasarse más tiempo debido al mal clima pronosticado y por otro lado insistió en que se actuó con el acuerdo y el apoyo del ministerio de deporte francés y de todas las partes involucradas.

Para evitar episodios similares, la federación belga tiene intención de trabajar en el futuro con cámaras web, información de colombófilos situados en cada provincia que atraviesen las carreras y con un meteorólogo, según la radiotelevisión pública RTBF. Algo así sucede, por ejemplo, en las carreras organizadas en Sudáfrica, en la que los premios son de cientos de miles de dólares para los ganadores.

En Bélgica existe gran afición por la colombofilia y además de carreras se celebran importantes subastas de palomas mensajeras. En 2019, una hembra azulada de 2 años y medio con un nutrido historial de victorias llamada New Kim batió el récord en venta pública con 1,6 millones de euros pagados por un coleccionista chino.

