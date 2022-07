Por qué la rivalidad de Óscar Valdez vs “Vaquero” Navarrete superaría a la del Terrible Morales vs Barrera

Foto: Getty Images

A lo largo de la historia del boxeo mexicano han surgido diferentes rivalidades arriba del ring, pero las que más han sobresalido se trata de los combates entre mexicanos. Una de ellas fue la que protagonizaron Erik Terrible Morales y Marco Antonio Barrera a principios del año 2000, pelea que marcó una serie de enfrentamientos que terminaron en trilogía.

Ahora, los púgiles mexicanos que podrían imitar aquella “enemistad” se trataría de Óscar Valdez contra Emanuel Vaquero Navarrete. Luego de que el pupilo de Eddy Reynoso perdió el cinturón del campeonato del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) en la división superpluma, el siguiente rival que sonó para que retome su pelea se trató del Vaquero Navarrete.

El ex campeón Óscar Valdez podría retomar su pelea y medirse ante Vaquero Navarrete (Foto: Instagram/@oscarvaldez56)

Aunque hasta el momento aún no se ha confirmado la contienda, el prospecto del combate sería uno de los más importantes en la división superpluma y que marcaría un legado en el deporte de los puños y guantes. Pero quienes se encargaron de confirmar que la pelea podría superar lo que se vivió en el Morales vs Barrera fueron los mismos ex campeones que combatieron juntos.

Durante una emisión del podcast Un Round Más, el Terrible y Marco Barrera debatieron sobre la posibilidad del combate de Valdez y el Vaquero. Lo primero que apuntó el ex campeón supergallo fue que cada que dos mexicanos se enfrentan en una pelea, ninguno quiere perder, así que dan lo mejor de sí para tener el resultado a su favor.

Por ello, se atrevió a decir que la pelea entre el sonorense contra el mexiquense podría dar una muestra de lo que se vivió con Marco Antonio Barrera y Erik Terrible Morales en el año 2000. Recalcó que éste tipo de combates podrían aportar un paso al legado histórico del box.

El Terrible Morales y Marco Antonio Barrera protagonizaron una trilogía en el boxeo mexicano (Foto: Getty Images)

“(Óscar Valdez vs Vaquero Navarrete) puede ser hasta mejor, acuérdense que cuando hay dos mexicanos arriba del cuadrilátero no se tientan, no quieren dejar nada, quieren acompletar lo que es a toda la gente que está ahí lista para ver las peleas, entonces, no lo dudo que, si no están a la par, pueden brincar más alto y brincar a la historia con este tipo de peleas entre mexicanos”, sentenció Marco Barrera.

Mientras que desde el punto de vista de Erik Morales, aseguró que la pelea se complicaría ya que ambos púgiles tienen un estilo diferente de pelear, pero eso no impediría para que se vea un gran espectáculo en el ring.

“Va a estar complicada la pelea, pero tienen estilos un poco contrarios [...] está complicado cómo van a saber acomodarse, pero va a ser un tirazo”





